陳時中專訪1：每胎每月擬補助3萬「生孩子賺錢沒有不對」

少子化已成國安危機，「健康台灣推動委員會」副召集人、政務委員陳時中接受本報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助三萬，直到念幼兒園為止，預估每年約需近五百億元經費，「生養孩子，還可賺錢，對於年輕世代來說，應該具有相當大的吸引力。」

「透過生孩子賺錢，這並沒有什麼不對。」陳時中說，以前傳統觀念為「養兒防老」，但這愈來愈不切實際，應該換一個想法，「養兒育女是為國家所用」，孩子長大後，工作賺錢繳稅金、維持國家競爭力及生產力，政府理應支付這筆錢。

經濟壓力沉重，是造成國人不敢生的主要原因。陳時中表示，以往政府補貼政策不夠直接，如果補得金額夠多，且直接發放至個人銀行帳戶，讓人覺得有賺頭，就能刺激生育率。

以匈牙利為例，原本也處於少子化危機，生育率僅一點一，與台灣差不多，實施現金補貼後，生育率明顯回溫，近幾年回升至一點六。該國作法為新婚夫妻可向政府借一筆錢（約台幣一一〇萬元），如生第一個寶寶，可停止付利息，生第二個孩子，本金立刻減半，只需還五十五萬，生了第三個寶寶，這筆錢就不用歸還。

為此，「健康台灣推動委員會」正著手規畫獎勵措施，生育一個寶寶每月補貼三萬元。陳時中表示，台灣一年約有十三萬名新生兒，初估每月約需三十九億元，一年則編列近五百億元預算，看似金額龐大，但如以國際組織建議育兒應占國內生產毛額百分之二計算，在台灣等於是兩千億元，這筆經費還不到建議金額的四分之一。

陳時中表示，為了讓家長將三萬元補助金用於孩子身上，將嚴格限制其中兩萬元的使用範圍，必須用於托育及購買幼兒營養用品或是其他育兒所需。