陳時中專訪6：曝心境 重來一次也無悔 就愛直球對決

大眾認識的陳時中多是在疫情期間，擔任指揮中心指揮官，氣定神閒地回答媒體提問，說明每日疫情變化、解析一個個複雜的傳播鏈。不只是疫情，陳時中在衛福部長任內經歷核食、美豬等挑戰，他回想笑稱自己的處理的風險實在有夠多，但就算重來一次，仍會做一定的選擇，繼續放手一搏。

處理燙手山芋般的難題，應該默不作聲？還是選擇起身拼搏？陳時中選擇了後者。自從七年前，他擔任衛福部長的第一天，便期許自己「戰士寧願戰死於沙場，也不願抑鬱而終」。他在上任前自己思索，既然是要來擔任部會重要長官，如果沒有面對社會問題的勇氣，一切都沒有意義。

每個官員的行事作風不一樣，有的人「烏龍踅桌」推卸責任、講話兜圈子，陳時中則是以直球對決出名，不只疫情期間爆發出不少金句，卻也引發失言事件，甚至曾公開坦承自己修養不夠好，替情緒性發言致歉，在官員中實屬罕見。

雖然深諳言多必失的道理，但陳時中表示，不論在立法院質詢，還是在行政單位服務，自己都沒有時間浪費，面對問題不想閃躲，事情該說就說，該做就做，就算只能夠做到什麼，也希望盡量說清楚。疫情期間在記者會直播結束後，陳時中也多次留下繼續講解「數學題」解析防疫模型推估，或是針對政策說明不清楚處詳加解釋，只盼大眾得正確資訊。