陳時中專訪5：川普要求台灣付美國保護費 這未免太low

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
行政院政務委員陳時中接受本報專訪指出，國家已在符合利益的狀況編列適當預算。記者林俊良／攝影
行政院政務委員陳時中接受本報專訪指出，國家已在符合利益的狀況編列適當預算。記者林俊良／攝影

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示，台灣奪走了美國的晶片事業，應該要付保護費。川普前國安顧問歐布萊恩則說，我國國防預算應該提高到國內生產毛額（GDP）占比百分之五。行政院政務委員陳時中感嘆，難道台積電美國設廠，美國就要付錢給台灣政府？川普的說法可能有些粗糙。

二〇二二年國防總預算五一五六億元，占GDP約百分之二點三；去年國防總預算五八〇三億元，占GDP約百分之二點五。陳時中細數我國近年國防預算，並推估明年國防預算將朝成長近一成努力，他也擔憂過大的國防預算編列，將排擠其他預算空間。

陳時中表示，國與國之間有各自的責任，都是為了世界穩定、和平，各自貢獻力量。美國具有一定規模，維持世界穩定符合其國家最高利益，美國的預算支付在維持世界穩定；而我國也沒有讓老美替我們付軍費，並非純粹靠美國在保護，我國也在為世界進步努力，例如半導體領域、顧及民主自由等，皆透過預算編列維持我國自立自強。

「不是誰保護誰，就要給錢，這種說法太low」，陳時中說，川普那番言論可能有些粗糟，世界穩定並非這樣就可以維繫。反過來說，如果今天台積電不做晶片，美國會怎樣發展？還是說台積電在美國設廠，美國也要付錢給台灣政府？

陳時中指出，我國已在以符合我國利益的狀況去編列適當預算，但不論是政府也好，個人也好，都應該有盡責的態度去維國家利益，來愛護這片土地。就像地震演習時，學生拿書包保護頭部一樣，都應該盡自己一份力量把自己顧好，接著從個人擴展到家，再擴展國家，台灣才會越來越好。

行政院政務委員陳時中 接受本報專訪表示，美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示，台灣奪走了美國的晶片事業，應該要付保護費，川普的說法可能有些粗糙。記者林俊良／攝影
行政院政務委員陳時中 接受本報專訪表示，美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示，台灣奪走了美國的晶片事業，應該要付保護費，川普的說法可能有些粗糙。記者林俊良／攝影

國防預算 美國 陳時中

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