陳時中專訪4：幼兒園狼師案資訊部分公告 恐因小失大

台北市信義區私立幼兒園爆發狼師性侵學童事件，引發社會關注。行政院政務委員陳時中接受本報專訪表示，衛福部面對幼童遭性侵案件，竟同意媒體可以適度公告一部分，這是「因小失大」，如果這些被傷害的幼童，一旦被外界知道了，「孩子一輩子就毀了」，這事情發生後，政府的行動方面應該更明確、做的更好。

衛福部日前表示，性侵害案件都不能報導是個誤解，且幼兒園不屬於學校，並非不能報導名稱。

陳時中說，大家都想找出加害者，但找出加害者應是靠行政、司法，不能靠媒體去找出他，如果這些被傷害的幼童，一旦被外界知道了，將會遭到外界異樣的眼光；況且，不是只有這一屆的學童，只要就讀過同一家幼兒園的孩童，可以都會遭到同樣的待遇，「孩子一輩子就毀了」。

陳時中指出，政府應該是呼籲大家，不要公佈幼兒所或狼師的名字，這不是要保護加害者，而是要保護被害者，希望不要把兩者鏈接起來，如果鏈接起來，對被害者的傷害那更是二度傷害，是難以想像的傷害，傷害都會烙印在心裡，且此事件受害人數多，政府應做的是即時阻斷，而不是公告出來。

「大家都想快一點找出加害者，反而讓被害者的處境更加困難。」陳時中說，所有人都很生氣，想找出加害者公審，但這是大家遂行了私刑正義，法治的社會是好好想想「應該要做的事情」，而不是公審，最不需要的就是公審，而需要的是程序，該停職的停職，該盡速安排相關學童進行心理輔導，就要盡速安排。

陳時中指出，當家長發現幼兒園、孩子異常到相關部門申訴，不是看看錄影帶就算了，必須尋求專家學者的意見，安排訪查、訪視等，不是簡單的就結案了，必須應該制度處理問題，及時的阻斷而不是把它公告出來。

陳時中關注此案件時，也想到自己是不是能夠做得更好，自己也沒辦法把握，因為這種事情本來就很困難，可是，現在大家犯的錯誤都一樣，往往是先說，自己做了哪些事情，最後不行了，再來道歉，而應該是先道歉，再說做的不好的地方加以改善，但現在大家面對事情時，「總是撇清責任，重於處理事情」。