陳時中專訪3：健保挖東牆補西牆 應有前瞻想法

健保點值偏低爭議，立法院日前針對「健保法第62條條文修正草案」確保健保點值每點0.95元或1元，進行朝野協商，最後朝野雙方達成共識，主決議通過，要求衛福部於明年6月30日達到健保點值每點0.95元，未進入院會表決。行政院政務委員陳時中接受本報專訪指出，如果立院表決通過點值保障每點1元，政府以公務預算支付其中差額，不用5年，國家財政及全民健保都會「一起垮」。

陳時中表示，健保點值是一個浮動的概念，如果健保總額成長率高一點，或是醫療支付點數低一點，藥價差回歸點數，點值就會高一點；但如果上周立院表決通過點值保障每點一元，「將會是非常大有問題的事情」。因政府需以公務預算支付其中差額，如差一千億補一千億，但這將沒有止境，「這是非常危險的事情」。

陳時中指出，健保10年時，他擔任前衛生署（現衛福部）副署長，在健保會講過一句話，健保民國84年開辦時，花費3千多億元，健保10年時，花費達6千億元，如果在健保10年時，想到往後10年的健保經費要怎麼花？現在又要想到未來10年的健保費要怎麼花，「我們到底要被教訓多少次，才能明白說，健保整體的費用不是挖東牆補西牆，必須要有更為前瞻的想法。」

健保制度明年將邁向30年，花費將逾9千億元。陳時中說，這應要做10年的財務規畫，而目前財務精算都有，應思考10年後有多少錢，要用在什麼地方，如何讓健保使用的最有效率，讓錢花在刀口上，如此也可以說服人民多繳錢，最後是要達到民眾健康發展的目標。

陳時中說，對他自己來說，非常希望在這次健康台灣的體系裡，能夠更看清楚整體醫療費用跟健康的需要，以這個來作為基礎，並於未來健保、醫療的規畫。