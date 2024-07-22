專訪／陳時中：「健康彩券」鼓勵民眾多運動

「民眾養成均衡飲食及運動習慣，遠離菸酒等風險因子，就能做好早期疾病預防。」健康台灣推動委員會副召集人陳時中表示，將整合智慧手表等穿戴裝置及健康大數據，祭出「健康彩券」獎勵措施，只要日行一萬步、固定回診用藥或減重、戒菸成功就可累積點數，有機會拿到巨額獎金。

陳時中表示，十幾年前擔任衛生署副署長時就有過「健康彩券」概念，希望鼓勵民眾多運動、養成良好生活習慣，但當時並無適合評估設備，只好作罷。如今台灣已成ＡＩ、科技大國，智慧手表等電子產品銷售至全世界，透過穿戴裝置建立健康大數據平台，並結合社團、媒體，相信可以克服「知易行難」等人性弱點。

陳時中指出，第一階段將考慮針對某些族群提供免費穿戴裝置，除遇到跌倒等緊急事故時主動求助，另整合健保大數據等使用者相關資訊，精準預測三高及急性心血管疾病發生率。

如何鼓勵老年人使用智慧手表並多運動？陳時中舉例，如果民眾日行一萬步，穿戴裝置顯示距離外，還可拿到點數；三高患者如果固定回診用藥，透過設定也能拿到點數；順利減重及成功戒菸，拿到的點數更多。蒐集到一定點數就可換取「健康彩券」，有機會拿到巨額現金，不想換抵彩券也可選擇日照中心、居家照服員服務等使用券。

陳時中表示，這項政策如能夠深入各縣市里民社區活動，甚至舉辦全國大賽，相信可提高許多中年老人運動意願，讓生活形態更加正常，進而達到前端的預防保健，有效減少疾病的發生。