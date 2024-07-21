黃珊珊率民眾黨國際部訪美 本周轉往華府會面當地智庫

時值美國總統大選期間，民眾黨立委黃珊珊率團訪美，昨天以「台灣第三勢力為題」為題發表演講。黃珊珊表示，民眾黨沒有意識型態的包袱，也不會把意識形態作為操弄的工具，台灣已經是主權獨立的國家，雖然與中國大陸有歷史淵源，但是互不涉及治權，希望兩岸展開友善對話、降低惡意螺旋，確保不會有擦槍走火的機會。

民眾黨今天發布新聞稿說明，黃珊珊率領民眾黨國際部出訪美國，昨天先訪問密西根州，大底特律地區僑胞一早即到場接機，手捧鮮花熱情接待。

民眾黨說，黃珊珊先是與五位密西根州政治領袖會面，其中台裔美籍的密西根州參議員張理（Stephanie Chang）也熱情相迎，晚間則進行此行的首場僑胞餐會，並且以「台灣第三勢力為題」為題發表演講。美中選哲之友會會長李維灝表示，近20年來首次有中華民國立法委員蒞臨大底特律地區，舉辦公開活動與僑胞相見歡，大家都很期待。

民眾黨指出，黃珊珊甫抵達密西根州，就與當地的政界領袖及僑領進行午餐會，除了陪同的40位僑領，還包括密西根州參議員Stephanie Chang、Sue Shink、密西根州眾議員Rosemary Bayer、Jason Morgan，還有密西根州韋斯特蘭（Westland）市長Kevin Coleman。

身為台裔第二代的Stephanie Chang表示，相當歡迎黃珊珊訪問密西根州，更提及提升台灣與密西根州，甚至是整個美國的關係，將會是她努力的方向。此外，Kevin Coleman不僅曾經兩次到訪台灣，長期也在促進台灣僑民活動中發揮重要作用，為了感謝促進台美之間的交流情誼，特地頒發表揚狀給黃珊珊，期待未來能夠與民眾黨有更多的交流。

民眾黨說明，黃珊珊昨天晚間在當地飯店以「台灣第三勢力」為題進行僑胞晚宴，共計100多位位僑胞參與。李維灝致詞時表示，相當開心黃珊珊到訪密西根州，還記得20多年前，曾經有立委到訪，大多吃一頓飯就離開，黃珊珊此行停留兩天時間，對於密西根的重視可見一斑，近20年來不曾有立委在大底特律地區舉行公開活動。

黃珊珊在演講時，提及民眾黨與其他兩黨的差異，在於民眾黨沒有意識形態包袱，也不會將意識形態作為「政治操弄」的工具，在尊重大家對台灣跟中國大陸，有不同歷史記憶的前提下，目前台灣仍有超過80%以上的人，傾向兩岸之間維持現狀。

黃珊珊也說，對於民眾黨而言，台灣已經是主權獨立的國家，有自己的政府、軍隊、貨幣及人民，雖然跟中國大陸有歷史淵源，但互不涉及治權，因此民眾黨主張「台灣自主，兩岸和平」，希望在此前提之下與中國大陸開展友善的對話、降低惡意螺旋，確保兩岸之間不會有擦槍走火的機會。