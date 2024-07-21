「野生阿伯」現身竹市普天宮還願 柯文哲高人氣民眾搶合照

民眾黨主席柯文哲今天下午與夫人陳佩琪回故鄉來到新竹市普天宮參香還願，由於新竹市長高虹安助理費官司即將於24日宣判，加上新竹縣長楊文科因圖利罪被起訴，白營地方上也出現盼民眾黨立法院黨團總召黃國昌來布局新竹縣的說法，對此柯文哲未接受媒體採訪，不過圍觀的民眾看到「野生的阿伯」，紛紛衝上前要合照，展現柯文哲在新竹超高人氣。

柯文哲今天與夫人陳佩琪、市議員兼新竹黨部主委李國璋、新竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷等人一起前往普天宮參香還願，柯文哲虔誠參拜許願後，也為廟方增添香油錢，廟方也回贈一把青龍偃月刀，祝福柯文哲心想事成。

由於適逢關聖帝君1865周年聖誕千秋，廟方也舉辦義剪、命理義診和免費推拿紓壓活動，不少前來參香拜拜民眾看到「野生的阿伯」非常驚喜，紛紛要求合照紀念，展現柯文哲在新竹超高人氣。