藍指未就NCC人事說明 民進黨：有問題可透過審查釐清

外界關注立法院何時召開臨時會處理NCC人事同意權，國民黨團副書記長王鴻薇今天表示，執政黨仍未就名單與在野黨討論說明，行政院似乎不在乎。民進黨團幹事長吳思瑤說，在野黨如果對被提名人有問題，可透過審查程序進行釐清、溝通。

國家通訊傳播委員會（NCC）人事案卡關，加上立法院刪除NCC委員延任條款，NCC在8月後可能只剩3名委員，恐無法運作，外界關注是否連帶影響iPhone新機上市。NCC日前表示，確實可能受到影響，內部規劃調整作業要點與負責事項，避免民生業務受到影響。

第11屆立法院第1會期16日晚間落幕，關於何時召開臨時會，民進黨立法院黨團指出，召開臨時會需要立法院長韓國瑜召集朝野協商討論，而民進黨團會將NCC、考試院人事同意權案列為優先處理議案。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇今天表示，民進黨已分別送來NCC及考試委員新名單，立院預計在8月中旬召開臨時會處理相關人事案。不過目前民進黨仍未就NCC委員名單與在野黨溝通及說明，看起來行政院長卓榮泰似乎不在乎NCC人事案。

針對考試委員的人事案，王鴻薇指出，基本上大家較有一定共識，會讓考試院維持正常運作，但即使如此，也不代表會放水全過，一定嚴格審查，絕不會馬虎處理。

民進黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，這兩項人事同意權案，都希望能在法定期程內完成。其中NCC委員提名名單送到立法院已80幾天，遺憾之前在程序委員會、院會被擋了8、9次；在野黨從政治角度看名單，如果對被提名人有問題，可透過審查程序進行釐清、溝通。

吳思瑤說，現在必須開臨時會處理，希望議題能簡單化，聚焦處理人事同意權案，不要再夾雜像公職人員選罷法這種高度政治性的法案，壓縮NCC、試委同意權的審查，議題也會失焦。民進黨團立場是希望在臨時會中安排人事同意權審查、議程單純化。