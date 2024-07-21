卓榮泰全代會喊三大承諾 談國會改革盼還憲法一個公道

今天是民進黨全代會，行政院長卓榮泰施政報告時細數上任以來的種種政績，更特別感謝憲法法庭針對國會改革法案做出暫時處分，凍結違憲條文，盼全黨團結，在釋憲上再次獲得社會肯定，還憲法一個公道。他並提出三點總結，要站在和平、民主、繁榮第一線，捍衛國家安全跟主權不容侵犯，全力維護憲法運作不容破壞，堅持經濟發展與公平分配兩者同時並重。

卓榮泰致詞指出，5月20號，行動創新內閣正式上路，開啟新時代、新階段的國家引擎，要為過去的老問題找出新方法，為新問題找出好方法，落實總統所提「國家希望工程」的治國理念，也感謝朝野立委給予寶貴經驗，盼每次談話都能為下一代找到新的希望。

他接著細數任內作為，首先，他親自擔任花蓮重建小組召集人，並將重建費用增加至300億元，也承諾每個月會到花蓮視察，也將在7月26日將搭乘火車前往花蓮，跟花蓮鄉親一同體驗一條安全回家的路，祝花蓮人能夠永遠安全幸福。

卓榮泰提到，打擊黑金槍毒詐，是總統交付的重要責任，將透過打詐、掃黑、肅貪、清毒、斷金，堅持打詐絕不手軟，雖然起步慢，但立法院已經通過打詐四法，會在新法指引下，讓同仁握有利器打詐到底；反毒更是刻不容緩，更編列預算，拒毒於境外、攔毒於海外、截毒與關口、緝毒於境內。

另外，他也提及行政院將守護行人安全，年底前完成全國799處危險路口改善，並導入AI科技建立道安總動員平台；適逢2024巴黎奧運來臨，政府將全力做奧運英雄的最強後盾。

他也提到，今年預估經濟成長率將達3.94%，政府將帶頭加薪，明年合理調升軍公教薪資待遇，鼓勵民間企業為員工實質加薪，並啟動經濟發展委員會，透過創新經濟、均衡台灣、包容成長三大主軸，提升台灣國際競爭力。

針對朝野衝突來到最高峰的國會職權修法，卓榮泰指出，立法院通過職權行使法，有許多窒礙難行與違憲之處，行政院基於行政機關的職責提出覆議，也與總統府、民進黨團、監察員先後提出釋憲，感謝憲法法庭就暫時處分做出明確決定，凍結大部分違憲條文，感謝所有訴訟代理人這段期間的辛苦，他們的努力能穩定法律、維持憲政秩序可以維持，他也懇請全黨再次團結，在釋憲上再次獲得社會肯定，還憲法一個公道。

卓榮泰指出，總統競選期間提出國家希望工程，行政團隊會以此為藍圖，達到人人可安居、處處可樂業的境地，6月20日行政院提出「行動101」計畫，會在總統就職100天提出新政策和新計劃，回應人民的需求和時代變遷。

他說，在總統兼主席領導下，執政團隊會擴大爭取人民的認同支持，但最重要的是，是希望全黨團結一致，支持行政團隊大步向前走。

卓榮泰最後提出三點總結，他說，我們要團結一致，站在第一線，首先是站在和平第一線，捍衛國家安全跟主權不容侵犯，第二，要站在民主的第一線，全力維護憲法運作不容破壞，第三，要站在繁榮第一線，堅持經濟發展與公平分配兩者同時並重，「希望大家一起努力共享勝利，天佑台灣，台灣加油！」