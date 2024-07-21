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大法官人選名單最後期限8月底 白委籲避免政黨色彩介入

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照片
賴清德總統。聯合報系資料照片

現有7名大法官任期將在10月底屆滿，民眾黨立委張啓楷今天呼籲，賴清德總統應該加快提名作業，最晚在8月底前提出人選，不要最後又變成趕鴨子上架、霸王硬上弓，尤其從最近的釋憲案來看，大法官已經成為政治打手，被提名人要盡量減少政黨色彩，重建在人民心中公正的形象。

賴總統上周出席「113年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議，提及今年10月31日，現任15位司法院大法官，將有7位任期屆滿，感謝副總統蕭美琴擔任審薦小組召集人、司法院前院長賴英照擔任副召集人，共同承擔這項歷史性的重大任務。

張啓楷表示，現有7位大法官的任期，即將在10月底屆滿，賴總通應該加快提名作業，最晚在8月底前把人選提出來，立法委員才有時間審好審滿，這次的提名作業不要把時間壓得太急，導致最後又變成趕鴨子上架、霸王硬上弓，這樣會辜負全民的期待。

張啓楷也說，最近大法官的形象受到非常多質疑，特別是在公正性的部分，因為從最近的釋憲案來看，不少人認為大法官已經變成政治打手，呼籲賴總統在這次的提名，必須格外注意避免政黨色彩介入，被提名人盡量不要參加過多政治活動，政黨色彩一定要盡量減少，重建大法官在人民心中的公正形象。

司法院 大法官 張啓楷

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