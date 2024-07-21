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白委：國情報告與暫時處分兩回事 取決賴總統一念之間

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統（左）與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委張啓楷今天說，憲法法庭就國會改革法案裁示暫時處分，賴清德總統應該兌現選前政治承諾，前來立法院進行國情報告，切莫變成跳票總統，完全就在賴總統的一念之間，並且可以創下總統、立法院及全民的三贏的局面。

有關國會改革法案釋憲案，憲法法庭前天裁准暫時處分，藍白兩黨擬循舊法邀請總統國情報告。行政院長卓榮泰今天視察交通部中央氣象署，行政院發言人陳世凱會後受訪時表示，希望身為憲政機關，彼此都能有善意與良善，而且合法合憲的互動。

張啓楷表示，賴總統是否要到立法院做國情報告，完全就在他的一念之間，因為賴總統先前的政治承諾，對比憲法法庭的暫時處分，根本就是兩回事，依照舊法規定，總統本來就可以前來立法院進行國情報告。

張啓楷指出，賴總統在選前公開對全民講，要到立法院做國情報告，而且這是他的義務，賴總統如果不兌現，那就變成跳票總統了，尤其現在朝野對立非常嚴重，整個社會感覺有點撕裂，有賴總統發揮足夠的政治智慧。

張啓楷認為，賴總統如果在這個時候，可以到立法院進行國情報告，相信現在朝野對立，一定可以得到相當程度的紓緩，也可以變成總統贏、立法院贏以及全民贏，彼此三贏的政治局面。

國情報告 張啓楷 立法院

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