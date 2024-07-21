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罷樑團體改圖稱馬英九挺拆樑 馬辦痛斥民主敗類、下三濫

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
罷樑團體昨天將藍營文宣從「反惡罷 挺善樑」改為「挺罷樑」。圖／取自山海公民拆樑行動臉書
罷樑團體昨天將藍營文宣從「反惡罷 挺善樑」改為「挺罷樑」。圖／取自山海公民拆樑行動臉書

基隆市長謝國樑罷免案，基隆市選委會正進行二階連署書查對，前總統馬英九今到基隆助講、街掃，力挺謝國樑。但罷樑團體昨天將藍營文宣，從「反惡罷 挺善樑」改為「挺罷樑」；馬辦表示，1450用這種改圖的下三濫手段，不屑回應這種民主敗類的行徑。

國民黨中央發起反罷免熱戰，藍營陸續到基隆展開街講，更在基隆市黨部掛上「反惡罷、挺善樑」、「民進黨市長選輸了，想重來」大型看板，目標至少號召7萬6979名支持者投下反對票。馬英九今天上午10時到基隆南興市場短講及街掃，用實際行動支持謝國樑。

不過，罷樑團體不滿，選委會估編187萬元經費、郵寄2萬5000份有疑義的查詢單，不符公平公正原則，遭疑要「沒收」罷免案，今日號召小蜜蜂到馬英九與謝國樑宣講地點，表達大量寄發查詢單的不滿，更將藍營文宣從「反惡罷 挺善樑」擅改為「挺罷樑」。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，民進黨貪官當八年市長，卻反過來要罷免清廉的謝國樑，這是台灣民主之恥，1450還用這種改圖的下三濫手段，他不屑去回應這種民主敗類的行徑。

罷樑團體昨天將藍營文宣從「反惡罷 挺善樑」改為「挺罷樑」。圖／取自國民黨基隆市黨部
罷樑團體昨天將藍營文宣從「反惡罷 挺善樑」改為「挺罷樑」。圖／取自國民黨基隆市黨部

基隆市選委會 謝國樑 馬英九

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