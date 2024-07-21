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友人曝游錫堃個性節儉 他省到連搬家舊家具都捨不得丟
立法院前院長游錫堃辭去立委搬家回宜蘭，請人評估整修原本舊有的北成農舍要花600萬元，花費龐大，決定租屋。友人透露，游前院長很節儉，結束台北20幾年從政返鄉，捨不得丟掉舊家具，全部搬回宜蘭，租屋處又放不下，只好借用朋友的倉庫存放。
北成農舍1986年興建，1998年游錫堃就到台北捷運公司擔任董事長，直到後來擔任行政院長與立法院長都是台北任職，北成農舍逾20幾年未居住，早已殘破。今年2月辭職搬回宜蘭，妻子楊寶玉想要整修老房，游錫堃請人去現場研議了好幾次，評估整修至少要花600萬元，決定租房子。
好友長年從旁觀察游錫堃是一位不管錢的人，從政風光，對金錢沒概念，參加廟慶活動免不了要添香油錢，有好幾次是向身邊的隨扈先借錢，回去再歸還。他對隨扈很好，依照規定院長辭職退休後，還可以留1位隨扈，但他沒有，每天騎自行車代步，背個背包就出門了，過得自在。
友人爆料，游前院長「確實沒什麼錢」，外面繪聲繪影，隨人去揣測，不值得回應。他非常節儉，舊傢俱包括桌椅、床墊或燈飾等，捨不得丟，打包之後請搬家公司搬回宜蘭，但租屋處的眷村國宅空間不大，又被數大箱資料物品占了，他只好借用朋友家的倉庫存放。
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