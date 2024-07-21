快訊

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

台南新警察局長到任隔天又生槍響 男子持槍傷友4小時後投案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友人曝游錫堃個性節儉 他省到連搬家舊家具都捨不得丟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
游錫堃節儉，舊傢俱包括桌椅、床墊或燈飾等，捨不得丟，打包請搬家公司搬回宜蘭，但租屋處的眷村國宅空間不大，只好借用朋友家的倉庫存放。圖／民眾提供
游錫堃節儉，舊傢俱包括桌椅、床墊或燈飾等，捨不得丟，打包請搬家公司搬回宜蘭，但租屋處的眷村國宅空間不大，只好借用朋友家的倉庫存放。圖／民眾提供

立法院前院長游錫堃辭去立委搬家回宜蘭，請人評估整修原本舊有的北成農舍要花600萬元，花費龐大，決定租屋。友人透露，游前院長很節儉，結束台北20幾年從政返鄉，捨不得丟掉舊家具，全部搬回宜蘭，租屋處又放不下，只好借用朋友的倉庫存放。

北成農舍1986年興建，1998年游錫堃就到台北捷運公司擔任董事長，直到後來擔任行政院長與立法院長都是台北任職，北成農舍逾20幾年未居住，早已殘破。今年2月辭職搬回宜蘭，妻子楊寶玉想要整修老房，游錫堃請人去現場研議了好幾次，評估整修至少要花600萬元，決定租房子。

好友長年從旁觀察游錫堃是一位不管錢的人，從政風光，對金錢沒概念，參加廟慶活動免不了要添香油錢，有好幾次是向身邊的隨扈先借錢，回去再歸還。他對隨扈很好，依照規定院長辭職退休後，還可以留1位隨扈，但他沒有，每天騎自行車代步，背個背包就出門了，過得自在。

友人爆料，游前院長「確實沒什麼錢」，外面繪聲繪影，隨人去揣測，不值得回應。他非常節儉，舊傢俱包括桌椅、床墊或燈飾等，捨不得丟，打包之後請搬家公司搬回宜蘭，但租屋處的眷村國宅空間不大，又被數大箱資料物品占了，他只好借用朋友家的倉庫存放。

游錫堃節儉，舊傢俱包括桌椅、床墊或燈飾等，捨不得丟，打包請搬家公司搬回宜蘭，但租屋處的眷村國宅空間不大，只好借用朋友家的倉庫存放。圖／民眾提供
游錫堃節儉，舊傢俱包括桌椅、床墊或燈飾等，捨不得丟，打包請搬家公司搬回宜蘭，但租屋處的眷村國宅空間不大，只好借用朋友家的倉庫存放。圖／民眾提供
依照規定院長辭職退休後，還可以留1位隨扈，但游錫堃沒有，每天騎自行車代步，背個背包就出門了，過得自在。圖／翻攝游錫堃臉書
依照規定院長辭職退休後，還可以留1位隨扈，但游錫堃沒有，每天騎自行車代步，背個背包就出門了，過得自在。圖／翻攝游錫堃臉書

宜蘭 游錫堃 農舍

延伸閱讀

陳怡君、陳亭妃加入英系？ 派系大老說話了

獨家／有農舍為何租房？游錫堃首度開箱 揭殘破模樣超驚嚇

柯建銘爆：賴清德當選隔天即成立「立法院長改選小組」

陳亭妃遭正國會除名！綠營稱「不會因1場會議就決裂」 曝最終目標是這個

相關新聞

罷樑團體改圖稱馬英九挺拆樑 馬辦痛斥民主敗類、下三濫

基隆市長謝國樑罷免案，基隆市選委會正進行二階連署書查對，前總統馬英九今到基隆助講、街掃，力挺謝國樑。但罷樑團體昨天將藍營...

即時短評／拆樑熱戰全黨救一人 3張王牌放關鍵時刻

拆樑團體來勢洶洶，藍營不敢小覷，國民黨啟動「全黨救一人」行動，今天安排前總統馬英九、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善聲援，...

謝國樑、馬英九2022勝利三握 兩人今勝利重握對抗罷免

政壇有前總統馬英九「死亡之握」流言，但2022年基隆市長選戰，謝國樑三度和前來助選的馬英九，並賦予勝利之握、勝利再握、勝...

賴清德全代會宣示：打造自己的國家「民主台灣」

民進黨全國黨代表大會今天登場，民進黨主席賴清德致詞時表示，有三點向各位黨員勉勵，第一、建立台灣主體性的國家認同；第二、深...

大法官人選名單最後期限8月底 白委籲避免政黨色彩介入

現有7名大法官任期將在10月底屆滿，民眾黨立委張啓楷今天呼籲，賴清德總統應該加快提名作業，最晚在8月底前提出人選，不要最...

白委：國情報告與暫時處分兩回事 取決賴總統一念之間

民眾黨立委張啓楷今天說，憲法法庭就國會改革法案裁示暫時處分，賴清德總統應該兌現選前政治承諾，前來立法院進行國情報告，切莫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。