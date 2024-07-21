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惡劣行徑或迷因創作？ 這圖卡引發罷謝、挺謝者論戰
前總統馬英九今到基隆力挺基隆市長謝國樑，國民黨基隆市黨部用馬、謝照片，藍營製作「反惡罷，挺善樑」圖卡宣傳，推動罷謝團體疑用這張圖卡，把「反惡罷，挺善樑」改成「挺罷樑」」，宣傳「南興市場握手會」成為話題。
謝國樑表示，民主應該要保持一定的風範，彼此論述自身的立場，來爭取民眾的認同。國民黨基隆市黨部吳國勝則說，罷謝團體的行為不恥，性質惡劣，不排除提告。
發動罷謝的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，大部分的迷因（meme）作品多以詼諧仿作（parody）或Kuso作品為主。轉傳或轉貼作品行為，也多不涉及營利，因此落在合理使用範圍內。
李晏蓉表示，公民團隊秉持創意多元性及網路流行的迷因文化，進行創作，希望以詼諧、和平、理性的抗爭方式表明訴求，傳達「我們對於藍營政治明星到訪的歡迎之意」。感謝各界關注圖卡事件，未來團隊會持續專注在罷免活動上，同時鼓勵民眾在資訊大爆炸的現代，持續培養媒體識讀的能力。
基隆市政府發言人呂謦煒說，不樂見公民團體的文宣，用魚目混珠的方式刻意誤導民眾，這樣無助真正的民主政治發展。市府持續專心拚市政，會讓更多民眾了解市政的亮點。
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