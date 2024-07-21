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謝國樑、馬英九2022勝利三握 兩人今勝利重握對抗罷免

即時短評／拆樑熱戰全黨救一人 3張王牌放關鍵時刻

聯合報／ 本報記者邱瑞杰王慧瑛
前總統馬英九（左二）今天到基隆挺市長謝國樑（右二），謝國樑主動要求握手，他表示，2022馬英九到基隆助選時，他3次緊握馬前總統的手，獲得最後勝利，這次若要重新投票，希望來個「勝利之握」。記者邱德祥／攝影
前總統馬英九（左二）今天到基隆挺市長謝國樑（右二），謝國樑主動要求握手，他表示，2022馬英九到基隆助選時，他3次緊握馬前總統的手，獲得最後勝利，這次若要重新投票，希望來個「勝利之握」。記者邱德祥／攝影

拆樑團體來勢洶洶，藍營不敢小覷，國民黨啟動「全黨救一人」行動，今天安排前總統馬英九、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善聲援，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安預計27及28日登場，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及民眾黨主席柯文哲被視為3張王牌，將放在最後關頭，催出非綠最大能量來衝破罷免險阻。

前總統馬英九今天到基隆助陣挺謝國樑，要支持者幫忙催票、投票，用選票說出「我不同意罷免」，場邊有人鬧場抗議，馬保持鎮定，持續對支持者喊話。今天下午換黃敏惠、張麗善登場，試圖透過雲林同鄉會的情感連結，凝聚固樑聲量。

謝國樑當過立委，黨內人緣不錯，許多縣市長、黨內要角都想幫忙出力解圍，藍營及謝國樑團隊對如何應戰有幾派主張，有人認為，戰鬥藍、馬英九等人來應援，恐怕會激化藍綠對立，帶來更多火花、攻防，不如訴諸市政，讓藍營意見領袖來幫忙見證、背書市政成果，就算是熱戰，形式有很多種。

目前規畫27日邀新北市長侯友宜出席基隆鎖管季，基隆、新北都是漁業重鎮，基隆、新北攜手推廣海洋文化，將發表特色遊程，讓侯在市政場合，巧妙為謝國樑助攻。蔣萬安近期也有計畫到基隆，應該會透過行銷基隆美食方式，親近年輕選民。

藍營內部評估，目前還在暖身階段，進入第三階段投票一較高下機率高，從歷次基隆選舉綠營得票分析，綠營得票最高紀錄是7萬1千票左右，罷免同意票若要衝破7萬8千票門檻，確實有難度，但藍營不敢輕敵，應戰方向是不同意票要高過於同意票，除了要助謝國樑挺過罷免難關，也能挫綠營銳氣，一解後續罷免潮壓力，但藍營支持者投票動能一向偏低，如何提高出門投票動力，也是藍營的考驗。

藍綠在基隆輪流執政，說明基隆選民自主性高，綠營插手公民團體發動的罷免案，引發中間選民反感，藍營政治人物輪番到基隆固樑，雖能鞏固支持者信心，卻也帶進更多口水，易讓市民厭倦，謝國樑最大敵人其實是自己，若能在紛擾中穩住腳步，好好論述市政，修補與市民情感，也許危機就是轉機。

基隆 馬英九

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