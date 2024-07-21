謝國樑、馬英九2022勝利三握 兩人今勝利重握對抗罷免

政壇有前總統馬英九「死亡之握」流言，但2022年基隆市長選戰，謝國樑三度和前來助選的馬英九，並賦予勝利之握、勝利再握、勝利滿握名稱，最後贏得勝選。如今謝面臨罷免考驗，馬又來相挺，謝國樑今天雙手緊握馬英九的手，說這次是「勝利重握」。

謝國樑今天除了有馬英九前來相助，基隆市雲林同鄉會今天下午也將在國民黨基隆市黨部，舉辦「反惡罷」相挺基隆宣講活動，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠都會到場力挺謝國樑，質疑發動的正常性。

謝國樑說，台北市長蔣萬安預計27日到基隆，和他再度品嘗基隆美食，市府另會邀請新北市長侯友宜到基隆出席演唱會活動。台中市長盧秀燕是基隆人，也會邀請她來基隆，相信她也會給他更多的關心。

馬英九今天上午10點到基隆七堵與謝國樑會合，兩人一起到南興市場尋求民眾支持。推動罷免謝國樑的民眾也到場聚集，警方規畫「意見表達區」，避免不同立場雙方發生衝突。

馬英九發表談話時，台灣國理事長陳峻涵闖入會場，大喊「馬英九滾回中國」，遭員警帶離會場。面對突發狀況，謝國樑表示，「我們保持民主風度」，馬英九則說，「我們不要理會他們破壞基隆的形象」。

謝國樑說，2022年選市長時，媒體關注兩人握手，並稱為勝利之握、勝利再握、勝利滿握，現在可能又要重新投票，馬前總統今天前來相挺，所以他要在握緊馬的手，並可以稱為勝利重握。

馬英九到基隆七堵挺謝國樑，不少支持者到場聲援，當主張罷免謝國樑的人士喊口號時，謝的支持者也大喊「謝國樑，加油」壓制。