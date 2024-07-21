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迄今未就NCC人事案拜訪在野黨 王鴻薇批卓榮泰根本不在乎

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

民進黨政府近期將新任NCC、考試委員名單送至立法院，而立院預計8月中召開臨時會討論人事案。不過，國民黨立委王鴻薇抨擊民進黨不在乎NCC人事案，8月就要審查，但民進黨竟然至今還未打算與在野黨溝通過，行政院長卓榮泰看起來根本不在乎NCC人事案。

執政黨與在野黨現在為了國會改革議題，對立嚴重，不過8月適逢NCC、考試院人事案審查，外界相當關注政府提出的名單是否能夠順利過關。

王鴻薇說，民進黨已分別送來NCC及考試委員新名單，立法院也會於8月中召開臨時會處理相關人事案。

王鴻薇表示，不過民進黨目前仍未為了4位NCC委員來與在野黨溝通及說明 ，卓榮泰似乎不在乎NCC人事案？

至於考試委員的人事案。王鴻薇認為，大家較有一定共識，會讓考試委員維持相關運作，但即使如此，也不代表會放水全過，此次一定嚴格審查，絕不會馬虎處理。

NCC 民進黨 王鴻薇

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