影／馬英九力挺謝國樑 七堵南興市場遭獨派抗議

公民團體「山海公民拆樑行動」發起的二階連署已達標送件，基隆市長謝國樑面臨罷免，前總總馬英九今天特別前往基隆七堵南興市場助講、街掃，表達力挺謝國樑。

馬前總統致詞表示，基隆市自謝國樑擔任市長後，已經減債9億元，從原本負債67億，到現在負債58億，稱讚謝國樑最遵守財政紀律，並酸民進黨最近出了一個大貪官，就是海基會前董事長鄭文燦，目前已收押禁見，保釋金額從500萬一路提高到1200萬，顯然犯罪情節嚴重。

馬英九表示反對惡性罷免，這是殘害忠良，請大家出來投票，表示不同意罷免。謝國樑更主動要求跟馬英九握手，並表示上次馬英九來助選時，他3次緊握馬前總統的手，獲得最後勝利，這次要重新投票，希望來個「勝利之握」。