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謝國樑、馬英九2022勝利三握 兩人今勝利重握對抗罷免

影／馬英九力挺謝國樑 七堵南興市場遭獨派抗議

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
前總總馬英九（前右）今天到基隆七堵南興市場助講、街掃，力挺基隆市長謝國樑（左），支持民眾搶著合影。記者邱德祥／攝影
前總總馬英九（前右）今天到基隆七堵南興市場助講、街掃，力挺基隆市長謝國樑（左），支持民眾搶著合影。記者邱德祥／攝影

公民團體「山海公民拆樑行動」發起的二階連署已達標送件，基隆市長謝國樑面臨罷免，前總總馬英九今天特別前往基隆七堵南興市場助講、街掃，表達力挺謝國樑。

馬前總統致詞表示，基隆市自謝國樑擔任市長後，已經減債9億元，從原本負債67億，到現在負債58億，稱讚謝國樑最遵守財政紀律，並酸民進黨最近出了一個大貪官，就是海基會前董事長鄭文燦，目前已收押禁見，保釋金額從500萬一路提高到1200萬，顯然犯罪情節嚴重。

馬英九表示反對惡性罷免，這是殘害忠良，請大家出來投票，表示不同意罷免。謝國樑更主動要求跟馬英九握手，並表示上次馬英九來助選時，他3次緊握馬前總統的手，獲得最後勝利，這次要重新投票，希望來個「勝利之握」。

獨派團體台灣國成員在馬前總統致詞時拿著海報衝出抗議，現場警力及時壓制並將人帶到一旁，化解了這場突發狀況。公民團體「山海公民拆樑行動」也到場教導民眾回應連署查詢單。

基隆市長謝國樑（右二）主動要求跟馬英九（左二）握手，並表示上次馬英九來助選時，他3次緊握馬前總統的手，獲得最後勝利，這次要重新投票，希望來個「勝利之握」。記者邱德祥／攝影
基隆市長謝國樑（右二）主動要求跟馬英九（左二）握手，並表示上次馬英九來助選時，他3次緊握馬前總統的手，獲得最後勝利，這次要重新投票，希望來個「勝利之握」。記者邱德祥／攝影
獨派團體台灣國一位成員在馬前總統致詞時拿著海報衝出抗議，現場警力及時壓制並帶到一旁。記者邱德祥／攝影
獨派團體台灣國一位成員在馬前總統致詞時拿著海報衝出抗議，現場警力及時壓制並帶到一旁。記者邱德祥／攝影
前總總馬英九今天到基隆七堵南興市場助講、街掃，力挺基隆市長謝國樑，公民團體「山海公民拆樑行動」也到場教導民眾回應連署查詢單。記者邱德祥／攝影
前總總馬英九今天到基隆七堵南興市場助講、街掃，力挺基隆市長謝國樑，公民團體「山海公民拆樑行動」也到場教導民眾回應連署查詢單。記者邱德祥／攝影
記者邱德前總總馬英九（右三）今天到基隆七堵南興市場助講、街掃，力挺基隆市長謝國樑（左），一位攤商舉雙手力挺。記者邱德祥/攝影攝影
記者邱德前總總馬英九（右三）今天到基隆七堵南興市場助講、街掃，力挺基隆市長謝國樑（左），一位攤商舉雙手力挺。記者邱德祥/攝影攝影
前總總馬英九（中）今天到基隆七堵南興市場助講、街掃，力挺基隆市長謝國樑（左），民眾送上一把蔥表達支持。記者邱德祥／攝影
前總總馬英九（中）今天到基隆七堵南興市場助講、街掃，力挺基隆市長謝國樑（左），民眾送上一把蔥表達支持。記者邱德祥／攝影

山海公民拆樑行動 謝國樑 馬英九

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