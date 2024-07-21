快訊

遇高溫容易讓藥品變質失效 專家揭這幾種藥應妥善保存要領

中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

謝國樑、馬英九2022勝利三握 兩人今勝利重握對抗罷免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九挺謝國樑 稱惡性罷免是殘害忠良、完全沒有正當性

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前總統馬英九今天下午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，希望大家投下不同意罷免票「挺善良（樑）、反惡罷（霸）」。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九今天下午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，希望大家投下不同意罷免票「挺善良（樑）、反惡罷（霸）」。記者邱瑞杰／攝影

前總統馬英九今天上午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，馬英九說，民進黨最近出了「大貪官鄭文燦」，相比之下要罷免勤政愛民的謝國樑，完全沒有正當性。惡性罷免就是殘害忠良，希望大家投下不同意罷免票「挺善樑、反惡罷」。

公民團體列舉謝國樑諸多施政認為不適任，發動罷免，8日已將4萬3000多人參與的連署人名冊，送交基隆市選委會查對，最遲8月17日完成，若宣告罷免案成立，應在宣告20日起60日內辦理投票。

馬英九今天上午10點到基隆七堵，宣示力挺做事最認真，最能幫基隆市民看緊荷包的謝國樑，並由謝和多名國民黨市議員陪同到南興市場掃街，號召民眾反對惡性罷免行動。

馬英九說，民進黨近年違法亂紀、貪汙腐敗，最近出了一個「大貪官」鄭文燦，目前因涉案已經收押禁見，交保金額原來是500萬元，後來增加到1200萬元，顯然犯罪情節嚴重。相比之下，要罷免勤政愛民的謝國樑，完全是沒有正當性。

馬英九回憶起2002年11月縣市長選舉，他前後５次到基隆幫謝國樑助選。投票前一天的11月25日早、晚兩次到基隆拉票，當晚在安樂區車隊掃街拜票到9點50分才停止競選活動。民眾對謝國樑參選反應非常熱烈，有不少市民不畏風雨，在街頭幫他們加油打氣，謝也非常打拚，不負眾望當選市長。

馬英九表示，謝國樑當了市長以後，積極推動各項政策。為了讓基隆人有最乾淨的家園，提升民眾的檢舉獎金。為了讓基隆市路口更安全，推動行人友善政策。為了讓基隆成為最有愛的城市，打造室內兒童樂園，不論晴雨小朋友都有免費的安全遊戲環境。謝國樑真的做事認真，市民有目共睹，所以絕對不同意罷免這麼好的市長。

馬英九也提到謝國樑上任至今，基隆市已經減債9億元，從67億元負債減到現在58億，現在的財政狀況是20年來基隆最好的，謝國樑是最遵守財政紀律的市長。馬英九呼籲鄉親反對惡性罷免，現在的法律規定，如果不出來投票，就無法反對民進黨的惡性罷免，所以請大家一定要出來催票、投票，表示不同意罷免，讓謝國樑繼續為市民服務。

謝國樑感謝馬英九前來基隆相挺，他說，這一次無論是否進入第3階段的投票程序，馬前總統的加持對他來說，是最重要的支持力量。他上任後積極減債，過程中推動學生營養午餐、電纜地下化和青年電動機車預算都增加，各項政策也都非常的順利，讓更多市民有感，所以非常有有信心在馬前總統的指導之下，繼續服務好基隆市民。

前總統馬英九今天下午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，希望大家投下不同意罷免票「挺善良（樑）、反惡罷（霸）」。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九今天下午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，希望大家投下不同意罷免票「挺善良（樑）、反惡罷（霸）」。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九今天下午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，希望大家投下不同意罷免票「挺善良（樑）、反惡罷（霸）」。記者邱瑞杰／攝影
前總統馬英九今天下午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，希望大家投下不同意罷免票「挺善良（樑）、反惡罷（霸）」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市選委會 謝國樑 馬英九

延伸閱讀

拳擊／基隆首辦全國區域對抗賽 謝國樑、童子瑋隔空較勁

馬英九今基隆挺謝國樑對決 拆樑小蜜蜂到場警嚴陣以待

基隆市長謝國樑稱罷免投票代價3000萬元 拆樑團體：是在止損

正面對決拆樑！藍軍冷戰轉熱戰 馬英九明到基隆力挺謝國樑

相關新聞

即時短評／拆樑熱戰全黨救一人 3張王牌放關鍵時刻

拆樑團體來勢洶洶，藍營不敢小覷，國民黨啟動「全黨救一人」行動，今天安排前總統馬英九、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善聲援，...

謝國樑、馬英九2022勝利三握 兩人今勝利重握對抗罷免

政壇有前總統馬英九「死亡之握」流言，但2022年基隆市長選戰，謝國樑三度和前來助選的馬英九，並賦予勝利之握、勝利再握、勝...

綠黨職改選今登場 蘇系搏關鍵一戰、正國會現隱憂

民進黨7月全代會改選中執委、中評委，新北蘇系力拚3席中執委全上，讓立委張宏陸爭取中常委席次，以利後續2026提名市長人選...

獨家／有農舍為何租房？游錫堃首度開箱 揭殘破模樣超驚嚇

立法院前院長游錫堃今年2月閃辭立委，3天內找國宅租屋簽約，引起關注討論。民眾疑問，從政40幾年沒有自己的房子嗎？更有人質...

立院邀總統報告 行政院：予以尊重

「相信總統府會與立法院有良善互動！」針對近日藍白立委希望以《立法院職權行使法》，邀請總統賴清德到國會進行國情報告，行政院長卓榮泰21日赴中央氣象署視察時並未回應，但發言人陳世凱受訪時說，尊重立法院合法

迄今未就NCC人事案拜訪在野黨 王鴻薇批卓榮泰根本不在乎

民進黨政府近期將新任NCC、考試委員名單送至立法院，而立院預計8月中召開臨時會討論人事案。不過，國民黨立委王鴻薇抨擊民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。