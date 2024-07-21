馬英九挺謝國樑 稱惡性罷免是殘害忠良、完全沒有正當性
前總統馬英九今天上午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，馬英九說，民進黨最近出了「大貪官鄭文燦」，相比之下要罷免勤政愛民的謝國樑，完全沒有正當性。惡性罷免就是殘害忠良，希望大家投下不同意罷免票「挺善樑、反惡罷」。
公民團體列舉謝國樑諸多施政認為不適任，發動罷免，8日已將4萬3000多人參與的連署人名冊，送交基隆市選委會查對，最遲8月17日完成，若宣告罷免案成立，應在宣告20日起60日內辦理投票。
馬英九今天上午10點到基隆七堵，宣示力挺做事最認真，最能幫基隆市民看緊荷包的謝國樑，並由謝和多名國民黨市議員陪同到南興市場掃街，號召民眾反對惡性罷免行動。
馬英九說，民進黨近年違法亂紀、貪汙腐敗，最近出了一個「大貪官」鄭文燦，目前因涉案已經收押禁見，交保金額原來是500萬元，後來增加到1200萬元，顯然犯罪情節嚴重。相比之下，要罷免勤政愛民的謝國樑，完全是沒有正當性。
馬英九回憶起2002年11月縣市長選舉，他前後５次到基隆幫謝國樑助選。投票前一天的11月25日早、晚兩次到基隆拉票，當晚在安樂區車隊掃街拜票到9點50分才停止競選活動。民眾對謝國樑參選反應非常熱烈，有不少市民不畏風雨，在街頭幫他們加油打氣，謝也非常打拚，不負眾望當選市長。
馬英九表示，謝國樑當了市長以後，積極推動各項政策。為了讓基隆人有最乾淨的家園，提升民眾的檢舉獎金。為了讓基隆市路口更安全，推動行人友善政策。為了讓基隆成為最有愛的城市，打造室內兒童樂園，不論晴雨小朋友都有免費的安全遊戲環境。謝國樑真的做事認真，市民有目共睹，所以絕對不同意罷免這麼好的市長。
馬英九也提到謝國樑上任至今，基隆市已經減債9億元，從67億元負債減到現在58億，現在的財政狀況是20年來基隆最好的，謝國樑是最遵守財政紀律的市長。馬英九呼籲鄉親反對惡性罷免，現在的法律規定，如果不出來投票，就無法反對民進黨的惡性罷免，所以請大家一定要出來催票、投票，表示不同意罷免，讓謝國樑繼續為市民服務。
謝國樑感謝馬英九前來基隆相挺，他說，這一次無論是否進入第3階段的投票程序，馬前總統的加持對他來說，是最重要的支持力量。他上任後積極減債，過程中推動學生營養午餐、電纜地下化和青年電動機車預算都增加，各項政策也都非常的順利，讓更多市民有感，所以非常有有信心在馬前總統的指導之下，繼續服務好基隆市民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言