馬英九挺謝國樑 稱惡性罷免是殘害忠良、完全沒有正當性

前總統馬英九今天上午到基隆市力挺基隆市長謝國樑，馬英九說，民進黨最近出了「大貪官鄭文燦」，相比之下要罷免勤政愛民的謝國樑，完全沒有正當性。惡性罷免就是殘害忠良，希望大家投下不同意罷免票「挺善樑、反惡罷」。

公民團體列舉謝國樑諸多施政認為不適任，發動罷免，8日已將4萬3000多人參與的連署人名冊，送交基隆市選委會查對，最遲8月17日完成，若宣告罷免案成立，應在宣告20日起60日內辦理投票。

馬英九今天上午10點到基隆七堵，宣示力挺做事最認真，最能幫基隆市民看緊荷包的謝國樑，並由謝和多名國民黨市議員陪同到南興市場掃街，號召民眾反對惡性罷免行動。

馬英九說，民進黨近年違法亂紀、貪汙腐敗，最近出了一個「大貪官」鄭文燦，目前因涉案已經收押禁見，交保金額原來是500萬元，後來增加到1200萬元，顯然犯罪情節嚴重。相比之下，要罷免勤政愛民的謝國樑，完全是沒有正當性。

馬英九回憶起2002年11月縣市長選舉，他前後５次到基隆幫謝國樑助選。投票前一天的11月25日早、晚兩次到基隆拉票，當晚在安樂區車隊掃街拜票到9點50分才停止競選活動。民眾對謝國樑參選反應非常熱烈，有不少市民不畏風雨，在街頭幫他們加油打氣，謝也非常打拚，不負眾望當選市長。

馬英九表示，謝國樑當了市長以後，積極推動各項政策。為了讓基隆人有最乾淨的家園，提升民眾的檢舉獎金。為了讓基隆市路口更安全，推動行人友善政策。為了讓基隆成為最有愛的城市，打造室內兒童樂園，不論晴雨小朋友都有免費的安全遊戲環境。謝國樑真的做事認真，市民有目共睹，所以絕對不同意罷免這麼好的市長。

馬英九也提到謝國樑上任至今，基隆市已經減債9億元，從67億元負債減到現在58億，現在的財政狀況是20年來基隆最好的，謝國樑是最遵守財政紀律的市長。馬英九呼籲鄉親反對惡性罷免，現在的法律規定，如果不出來投票，就無法反對民進黨的惡性罷免，所以請大家一定要出來催票、投票，表示不同意罷免，讓謝國樑繼續為市民服務。