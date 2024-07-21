基隆地方自治史上首次罷免 各關卡花費曝光

罷免市長謝國樑案正在基隆市選委會進行二階連署書查對，40天作業期預計8月17日截止，這是基隆地方自治史上首宗罷免案，公務員處理上戰戰兢兢，民政處調派支援人力投入。預估查對作業花費300萬、辦罷免投票要2500萬，若有市長補選將再花3000萬。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑行動正如火如荼推進，二階連署門檻是3萬792份連署書，拆樑團體7月5日送出4萬3331份，遠超過門檻。基隆市選委會告知其中100多件有問題，建議直接剔除未被接受，拆樑團體將資料帶回，重新整理後，7月8日重新送件，送出4萬3138份連署書。

基隆市選委會收件後，民政處調派戶政事務所等支援人員分工，要在40天內完成查對作業，第一周還周末加班趕工，民政處長兼選委會總幹事張淵翔說，第一回合是比對戶籍資料是否正確，是否有不在籍、連署人已亡故等情況。下一回合查對重點是確認是否有簽名蓋章，是否有偽造等情事，也要確認提議人、連署人是否有重疊情事。

對於有疑義的二階連署書，基隆市選委會近期陸續寄出查詢單，拆樑團體質疑市府想「沒收」罷免案，引發攻防。張淵翔強調，選委會審慎處理基隆地方自治史上首次罷免案，二階連署書查對作業編列290多萬，用於加班費、連署人名冊查對、郵寄費等，每個環節都很慎重，禁得起檢驗。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第二階段連署門檻為選舉人數10%以上，也就是至少3萬792人；第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數四分之一以上，也就是7萬6979票才通過。張淵翔表示，若有進入第三階段投票，確切的通過門檻，以中央選委會公告的數據為準。