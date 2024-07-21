快訊

輕颱凱米長胖增強中 氣象署：最快周一晚間發海警、周三不排除發陸警

MLB／11局激鬥！大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安贏球

保護心臟大腦健康、支持免疫系統 吃富含槲皮素食物6大好處一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆地方自治史上首次罷免 各關卡花費曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／連線即時報導
公民團體「山海公民拆樑行動」7月初將罷免基隆市長謝國樑連署資料送到基隆市選委會。本報資料照片
公民團體「山海公民拆樑行動」7月初將罷免基隆市長謝國樑連署資料送到基隆市選委會。本報資料照片

罷免市長謝國樑案正在基隆市選委會進行二階連署書查對，40天作業期預計8月17日截止，這是基隆地方自治史上首宗罷免案，公務員處理上戰戰兢兢，民政處調派支援人力投入。預估查對作業花費300萬、辦罷免投票要2500萬，若有市長補選將再花3000萬。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑行動正如火如荼推進，二階連署門檻是3萬792份連署書，拆樑團體7月5日送出4萬3331份，遠超過門檻。基隆市選委會告知其中100多件有問題，建議直接剔除未被接受，拆樑團體將資料帶回，重新整理後，7月8日重新送件，送出4萬3138份連署書。

基隆市選委會收件後，民政處調派戶政事務所等支援人員分工，要在40天內完成查對作業，第一周還周末加班趕工，民政處長兼選委會總幹事張淵翔說，第一回合是比對戶籍資料是否正確，是否有不在籍、連署人已亡故等情況。下一回合查對重點是確認是否有簽名蓋章，是否有偽造等情事，也要確認提議人、連署人是否有重疊情事。

對於有疑義的二階連署書，基隆市選委會近期陸續寄出查詢單，拆樑團體質疑市府想「沒收」罷免案，引發攻防。張淵翔強調，選委會審慎處理基隆地方自治史上首次罷免案，二階連署書查對作業編列290多萬，用於加班費、連署人名冊查對、郵寄費等，每個環節都很慎重，禁得起檢驗。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第二階段連署門檻為選舉人數10%以上，也就是至少3萬792人；第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數四分之一以上，也就是7萬6979票才通過。張淵翔表示，若有進入第三階段投票，確切的通過門檻，以中央選委會公告的數據為準。

基隆市選委會 罷免 連署書

延伸閱讀

拳擊／基隆首辦全國區域對抗賽 謝國樑、童子瑋隔空較勁

馬英九今基隆挺謝國樑對決 拆樑小蜜蜂到場警嚴陣以待

基隆市長謝國樑稱罷免投票代價3000萬元 拆樑團體：是在止損

正面對決拆樑！藍軍冷戰轉熱戰 馬英九明到基隆力挺謝國樑

相關新聞

綠黨職改選今登場 蘇系搏關鍵一戰、正國會現隱憂

民進黨7月全代會改選中執委、中評委，新北蘇系力拚3席中執委全上，讓立委張宏陸爭取中常委席次，以利後續2026提名市長人選...

陳怡君、陳亭妃加入英系？ 派系大老說話了

民進黨全國黨代表大會7月21日登場，台南立委陳亭妃、北市議員陳怡君因自行分配與登記，參選中央執行委員（中執委）暨中央評議...

獨家／有農舍為何租房？游錫堃首度開箱 揭殘破模樣超驚嚇

立法院前院長游錫堃今年2月閃辭立委，3天內找國宅租屋簽約，引起關注討論。民眾疑問，從政40幾年沒有自己的房子嗎？更有人質...

陳亭妃遭正國會除名仍拚中常委 布局台南市長初選關鍵曝光

民進黨全代會今登場將改選黨內權力核心，其中，檯面上有意參選下屆台南市長的新系立委林俊憲、立委陳亭妃、湧言會立委王定宇均參...

目標2026年台南市長 遭正國會除名、陳亭妃搶攻中常委

民進黨全代會今天登場，將改選黨內權力核心，其中，檯面上有意爭取下屆台南市長選舉的新系立委林俊憲、立委陳亭妃及湧言會立委王...

【專家之眼】川普中彈卻傷拜登 台灣經驗值得參考

此次的槍擊案已使川普成為悲劇英雄，影響甚鉅，這豈不好似陳水扁2004年的兩顆子彈所產生的效果？再以李登輝1996年掀起兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。