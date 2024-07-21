快訊

輕颱凱米長胖增強中 氣象署：最快周一晚間發海警、周三不排除發陸警

MLB／11局激鬥！大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安贏球

保護心臟大腦健康、支持免疫系統 吃富含槲皮素食物6大好處一次看

藍白循舊法邀總統國情報告 政院：合法合憲內互動

中央社／ 台北21日電

國會職權修法釋憲案，憲法法庭裁准暫時處分，藍白擬循舊法邀請總統國情報告行政院發言人陳世凱今天表示，希望身為憲政機關，彼此都能有善意、良善，且合法，合憲的互動。

國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭19日裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。

民眾黨團總召黃國昌日前表示，被凍結的只有修正條文，依照舊法，立法院仍可邀請總統國情報告；國民黨主席朱立倫日前表示，國民黨所有的主張，都符合憲法規定，總統到國會做國情報告應該形成一個慣例，也是賴總統的一個承諾，因此還是會持續地邀請。

行政院長卓榮泰今天視察交通部中央氣象署，並聽取113年第3號颱風凱米動態。

陳世凱會前接受媒體聯訪時表示，相信總統府也會在合法、合憲的範圍內與立法院有良善的溝通互動；也希望身為憲政機關，彼此都能有善意、良善，且合法、合憲的互動。

卓榮泰到場後並未回應媒體，快速步入氣象署內聽取颱風報告。

國情報告 國會職權修法 行政院

延伸閱讀

藍白依舊法邀總統國情報告 行政院：相信有良善互動

軍公教加薪 最快周四拍板

川普要台灣付保護費 立委估吃掉台灣一半歲入

影／田徑、游泳及網球隊出發奧運 卓揆送機：披金戴銀回來

相關新聞

綠黨職改選今登場 蘇系搏關鍵一戰、正國會現隱憂

民進黨7月全代會改選中執委、中評委，新北蘇系力拚3席中執委全上，讓立委張宏陸爭取中常委席次，以利後續2026提名市長人選...

陳怡君、陳亭妃加入英系？ 派系大老說話了

民進黨全國黨代表大會7月21日登場，台南立委陳亭妃、北市議員陳怡君因自行分配與登記，參選中央執行委員（中執委）暨中央評議...

獨家／有農舍為何租房？游錫堃首度開箱 揭殘破模樣超驚嚇

立法院前院長游錫堃今年2月閃辭立委，3天內找國宅租屋簽約，引起關注討論。民眾疑問，從政40幾年沒有自己的房子嗎？更有人質...

陳亭妃遭正國會除名仍拚中常委 布局台南市長初選關鍵曝光

民進黨全代會今登場將改選黨內權力核心，其中，檯面上有意參選下屆台南市長的新系立委林俊憲、立委陳亭妃、湧言會立委王定宇均參...

目標2026年台南市長 遭正國會除名、陳亭妃搶攻中常委

民進黨全代會今天登場，將改選黨內權力核心，其中，檯面上有意爭取下屆台南市長選舉的新系立委林俊憲、立委陳亭妃及湧言會立委王...

【專家之眼】川普中彈卻傷拜登 台灣經驗值得參考

此次的槍擊案已使川普成為悲劇英雄，影響甚鉅，這豈不好似陳水扁2004年的兩顆子彈所產生的效果？再以李登輝1996年掀起兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。