藍白循舊法邀總統國情報告 政院：合法合憲內互動

國會職權修法釋憲案，憲法法庭裁准暫時處分，藍白擬循舊法邀請總統國情報告。行政院發言人陳世凱今天表示，希望身為憲政機關，彼此都能有善意、良善，且合法，合憲的互動。

國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭19日裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。

民眾黨團總召黃國昌日前表示，被凍結的只有修正條文，依照舊法，立法院仍可邀請總統國情報告；國民黨主席朱立倫日前表示，國民黨所有的主張，都符合憲法規定，總統到國會做國情報告應該形成一個慣例，也是賴總統的一個承諾，因此還是會持續地邀請。

行政院長卓榮泰今天視察交通部中央氣象署，並聽取113年第3號颱風凱米動態。

陳世凱會前接受媒體聯訪時表示，相信總統府也會在合法、合憲的範圍內與立法院有良善的溝通互動；也希望身為憲政機關，彼此都能有善意、良善，且合法、合憲的互動。

卓榮泰到場後並未回應媒體，快速步入氣象署內聽取颱風報告。