綠黨職改選今登場 蘇系搏關鍵一戰、正國會現隱憂

民進黨7月全代會改選中執委、中評委，新北蘇系力拚3席中執委全上，讓立委張宏陸爭取中常委席次，以利後續2026提名市長人選。黨內人士表示，新北這局派系各自努力，消長穩定，除蘇系在議會休會前密集討論選票配置，積極搶票；正國會則要避免受到陳亭妃及陳怡君事件影響。

新北市登記中執委名單，有蘇系立委張宏陸、蘇系前議員賴秋媚、英系市議員張嘉玲、新潮流系議員戴瑋姍與正國會議員卓冠廷，另有長期挺蘇系的新竹市議員鄭美娟。新北派系中執委均汰舊換新，正國會由議員陳啟能轉卓冠廷參選，英系由議員彭佳芸改張嘉玲，新潮流也派戴瑋姍出馬。

民進黨人士表示，現在變數多的可能是桃園，新北地方派系相對變動不大，正國會在新北派出相對穩定的議員卓冠廷、至於對台中會更積極搶票，因為外交部長林佳龍關係，相對熟悉。

派系人士表示，雖然陳亭妃事件影響全國，但保住一席中常委一定有，正國會現在全面往黨主席賴清德靠攏，也較不會有太大變數或影響；正國會現在目標是爭取二席中常委席次，過去僅陳茂松固定一席，第二席應是由立委林岱樺爭取，畢竟林要爭取高雄市長，黨內勢必會積極布局。

該人士坦言，只是現在跑出陳亭妃這局，只能避免被影響太多，且北市議員陳怡君也同樣遭正國會除名，拉走的票數多少還是會影響，若關鍵一席沒有了，後續勢必要跟其他派系合作換票，正國會還是會擔憂這次改選，只能努力減少被影響的部分。

反觀蘇系在新北積極搶票，地方人士表示，蘇系現在跟各派系示好，在議會休會前也密集討論選票配置，積極搶票，而黨部主委蘇巧慧也會關心各議員行程、宣講等活動，積極勤跑各選區，姿態漸漸放低，某種程度有行政院前院長蘇貞昌影子，希望跟民眾拉近距離、想接地氣，都有慢慢調整，劍指2026市長選戰。