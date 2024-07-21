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藍白依舊法邀總統國情報告 行政院：相信有良善互動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴中央氣象署視察並聽取113年第3號颱風凱米動態情形。記者胡瑞玲／攝影
行政院長卓榮泰今赴中央氣象署視察並聽取113年第3號颱風凱米動態情形。記者胡瑞玲／攝影

憲法法庭前天裁准國會改革法案暫時處分，針對總統是否赴立法院國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，依照舊法仍可邀請總統國情報告；國民黨主席朱立倫也表示，總統做國情報告應是合憲且為慣例，會持續邀請。行政院表示，相信總統府會在合法、合憲的範圍內，與立法院有良善的互動。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，被凍結的只有修正條文，依照舊法，立法院仍可邀請總統國情報告，呼籲賴清德總統別躲在大法官背後，逃避選舉承諾。

國民黨主席朱立倫昨也說，即便任何預設立場的人，都不能否認總統來做國情報告，應該是合憲且應形成慣例，也是賴清德的承諾，會持續邀請，尊重賴最後是否願意遵守承諾。

行政院長卓榮泰今赴中央氣象署視察並聽取113年第3號颱風凱米動態情形，行政院發言人陳世凱今天接受媒體聯訪時表示，相信總統府也會在合法、合憲的範圍內與立法院有良善的互動；也希望身為憲政機關，彼此都能有善意、良善，且合法、合憲的互動。

國情報告 立法院 行政院

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