派系消長陳亭妃是關鍵 「信賴」團隊難影響2026選舉

民進黨全代會今天登場。有派系人士認為，全代會後英系式微恐有一波跳傳潮，稱英系的組成是「以利相交，利盡則散」；黨內人士說，派系掌握席次的消長關鍵在於立委陳亭妃，比例與現況相差無幾。北市黨部主委張茂楠認為，中央黨部黨職改選很難影響2026年地方選舉，畢竟初選機制行之有年，不會因為某人喜歡誰，就讓誰來選。

派系人士認為，目前全代會黨執改選，對於台北市還不明朗，因為地方黨部主委選舉才剛結束，各派系主委能夠在這2年內做好布局，現任主委張茂楠是英系，全代會結束後，要觀察這2年賴清德會如何吸收英系成員，畢竟英系的組成是「以利相交，利盡則散」。

派系人士說，民進黨過去派系演變，是某個人擔任總統後自然形成一個派系，但卸任後曾經加入派系運做的人，恐怕就必須與其他派系合作，甚至要加入對方，事實上，當年的扁系、游系因為合作，最後變成正國會，接下來會有「賴系」與新潮流作區隔。

英系北市議員洪健益表示，民進黨每2年選1次黨職，絕對會有「次團體（派系）」消長，也是黨內民主的常態，無法預期會有何種結果。至於是否影響2026年地方選舉？洪直呼「想太多」，畢竟提名機制不會因為哪個次團體成為黨執後而有影響，即便是「徵召」也有提名組，透過協調、民調來決定要派誰參選艱困選區。

洪健益說，通常提名市長候選人，除了觀察個人聲量外，還要確認知名度能不能轉換成支持度，其次是要與地方黨部、地方議員與市議會黨團進行溝通，在共識下經由中央黨部公開協調、徵召方式產生人選，但目前台北市長人選並不明朗，仍有待觀察。

黨內人士指出，以中執委、中常委席次來說，其實不會有太多變化，這屆選舉關鍵在於正國會，因為陳亭妃脫派系參選，現在正國會有2席，可是陳亭妃與其他參選的正國會成員票源重疊，加上有陳私下找英系協助，就看雙方如何合作，否則比例上來說，一樣是新潮流、賴系會最多，綠色友誼連線是新系盟友，民主活水還能不能撐住很難說。

至於地方選舉，黨內人士說「市長選舉還早，現在完全看不出來，目前人選都沒浮出檯面」，市議員的影響更小，初選都是自己人殺自己人，與黨執幹部無關，單看各派系要如何協調，最後都會透過初選機制提名，不是想放誰就放誰。

民進黨台北市黨部主委張茂楠預期，全代會黨職選舉過後，賴總統領導的新潮流、賴系可能掌握過半席次，也能獲得過半數派系支持，府院黨團隊可以運作順暢，在黨內未來也要「完全執政、完全負責」，不同派系會監督，但不至於杯葛。

張茂楠認為全代會後民進黨職改選不會影響2026年地方選舉，現在市議員提名都有規則，市長提名也有民調等配套措施，行之有年，不可能因為賴總統喜歡誰就讓誰來選，不會強力介入，尊重民主制度，提名人選絕對不能欽點。