獨家／有農舍為何租房？ 游錫堃首度開箱 揭殘破模樣超驚嚇

立法院前院長游錫堃今年2月閃辭立委，3天內找國宅租屋簽約，引起關注討論。民眾疑問，從政40幾年沒有自己的房子嗎？更有人質疑游錫堃明明有農舍不住，「假鬼假怪」租房子。游錫堃終於親自揭開農舍現況，20幾年沒住，屋況極為殘破，根本沒辦法住人。

游錫堃在羅東鎮北成有間農舍，建於1986年他擔任省議員時期，縣長卸任後，1998年起經常在台北上班，先是北捷董事長，後來又當了行政院長及立法院長等職，就搬離宜蘭。2月2日辭去立委後，2月3日、2月4日找房子，在縣政中心附近找到一處國宅，2月5日與房東簽約，整修後3月4日搬家。

從辭職到搬家大約1個月，臉書湧入數百則留言感佩其風骨，但也有人質疑他明明有農舍，為何不住？甚至用閩南語說他：假鬼假怪。

游錫堃說，他解釋不清，乾脆首度公開北成農舍屋況，本報記者從1樓到3樓直擊，殘破天花板因潮濕汙積斑駁，多處翹起損壞，廚櫃被白蟻蛀到變形，主臥室的衣櫃甚至被蟲蟻築巢，很多牆壁漏水俗稱「壁癌」，看起來有點恐怖。

頂樓磁磚多處凸起一踩就破，連1樓後方的門窗破璃也破一大塊，游錫堃說：「這房子被小偷光顧進來多次」。

農舍關閉總電源，擔心電路問題釀成危險，游錫堃曾想搬回農舍住，請人估算整修費用，包括更換電線線路及壞掉的冷氣等，至少5，600萬元。游錫堃說，就以500萬來算，77歲他再活10年，平均每年要花50萬元來住嗎？年紀大整理房子麻煩，而他租房子每月2萬元，10年240萬元，所以選擇租房子划算。

租下的眷村國宅坪數不大，光放他裝箱搬回家物品資料就佔不少空間，游錫堃辭職後急著搬家讓新的立法院長住，法定3個月搬離，他1個月完成，租屋看房時間是傍晚，光線不清，妻子有點抱怨，認為在法定時間內應該有時間可以看更適合的房子。