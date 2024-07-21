快訊

他狂酸蘋果產品昂貴「到底好在哪」？資深果粉曝1關鍵：大贏市面上品牌

賴清德意志貫徹國軍撤儀隊後瞄準拆蔣公銅像

韓第一夫人收Dior包醜聞遭檢方訊問 助手稱「太忙忘了還」

陳怡君、陳亭妃加入英系？ 派系大老說話了

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台南市立委陳亭妃日前遭正國會除名。圖／聯合報系資料照
民進黨台南市立委陳亭妃日前遭正國會除名。圖／聯合報系資料照

民進黨全國黨代表大會7月21日登場，台南立委陳亭妃、北市議員陳怡君因自行分配與登記，參選中央執行委員（中執委）暨中央評議委員（中評委），遭黨內派系「正常國家促進會（正國會）」除名，2人動向備受矚目。

黨內人士分析，陳怡君過去就曾擔任英系大老黃承國的助理，在黃擔任台北市黨部主委時，也是他的執行長，一直以來都和英系走得很近，也許全代會後會詢問陳怡君是否要回英系；不過陳怡君要選的是中評委，對於中常委席次影響有限。

黨內人士說，其實陳怡君比較像是附加在正國會下的人，不算是內部成員，會加入正國會是因為當年在立法院前院長游錫堃辦公室擔任過秘書，算是子弟兵，2018年在正國會挹注資源下當選。

至於會不會與其他派系合作？他認為不可能，除了英系外，其餘派系排他性太強，最有可能是在全代會結束後，如果陳亭妃與陳怡君都沒選上，就會上演團結戲碼含淚回正國會。

民進黨新潮流立委林俊憲、正國會立委陳亭妃都被視為2026台南市長熱門人選，派系較勁浮上檯面。賴清德上任後掌握核心權力，雖宣布退出新潮流，但仍控制派系人馬，親賴的林俊憲在台南市長選舉中最可能獲得賴系統支持，較為弱勢的陳亭妃為了爭取參選市長的門票，才不顧正國會分配，堅持參選中執委。

英系成員坦言，這些都是別人的家務事，在風口浪尖上要把誰找來對英系來說都不會加分，況且台南勢力複雜，有比較喜歡林俊憲的、也有比較喜歡陳亭妃的，但這些票源全都是賴清德的，所以不可能會加入英系。

英系大老黃承國說，陳亭妃不可能加入英系，而陳怡君因為過去擔任過助理、也在游錫堃辦公室做過秘書，2邊都算要好，但是否加入英系也非現階段之事，一切順其自然。

「目前沒任何想法，被除名後還是很受傷」陳怡君表示，現在就是等到7月21日全代會結束後再說，自己和陳亭妃都是游錫堃帶入正國會的，最後被除名也沒有要加入其他派系運作的想法，也使不上力，不是說想做什麼就能做麼。

陳怡君提到當初台北市長選舉，明知道陳時中態勢明朗，但仍協助林佳龍舉辦座談會，盡全力拱他，如今只是參選中評委挺民主價值，到底何錯之有？雖然正國會中有人惡言相向，但也有多夥伴私下聲援。

談到台南市長選舉，陳怡君說，陳亭妃在台南經營多年，想要進入中常委爭取權益，不能說民進黨會勝選的地方就用指派，會贏的地方更應該要開放初選，難贏的地方才去徵召人才，「我們都是游錫堃院長的子弟兵、都是正國會，所以一定會力挺自己的姐姐」。

民進黨台北市議員陳怡君。圖／翻攝北市議員陳怡君Facebook
民進黨台北市議員陳怡君。圖／翻攝北市議員陳怡君Facebook

正國會 陳亭妃

延伸閱讀

陳亭妃遭正國會除名仍拚中常委 布局台南市長初選關鍵曝光

目標2026年台南市長 遭正國會除名、陳亭妃搶攻中常委

王世堅、陳亭妃進綠中執會 非賴系大砲扮黨內烏鴉

影／立委林俊憲競選市長起手式 陳亭妃：我每天都是

相關新聞

陳亭妃遭正國會除名仍拚中常委 布局台南市長初選關鍵曝光

民進黨全代會今登場將改選黨內權力核心，其中，檯面上有意參選下屆台南市長的新系立委林俊憲、立委陳亭妃、湧言會立委王定宇均參...

目標2026年台南市長 遭正國會除名、陳亭妃搶攻中常委

民進黨全代會今天登場，將改選黨內權力核心，其中，檯面上有意爭取下屆台南市長選舉的新系立委林俊憲、立委陳亭妃及湧言會立委王...

【專家之眼】川普中彈卻傷拜登 台灣經驗值得參考

此次的槍擊案已使川普成為悲劇英雄，影響甚鉅，這豈不好似陳水扁2004年的兩顆子彈所產生的效果？再以李登輝1996年掀起兩...

藍白依舊法邀總統國情報告 行政院：相信有良善互動

憲法法庭前天裁准國會改革法案暫時處分，針對總統是否赴立法院國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，依照舊法仍可邀請總統國...

派系消長陳亭妃是關鍵 「信賴」團隊難影響2026選舉

民進黨全代會今天登場。有派系人士認為，全代會後英系式微恐有一波跳傳潮，稱英系的組成是「以利相交，利盡則散」；黨內人士說，...

陳怡君、陳亭妃加入英系？ 派系大老說話了

民進黨全國黨代表大會7月21日登場，台南立委陳亭妃、北市議員陳怡君因自行分配與登記，參選中央執行委員（中執委）暨中央評議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。