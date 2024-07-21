陳怡君、陳亭妃加入英系？ 派系大老說話了

民進黨全國黨代表大會7月21日登場，台南立委陳亭妃、北市議員陳怡君因自行分配與登記，參選中央執行委員（中執委）暨中央評議委員（中評委），遭黨內派系「正常國家促進會（正國會）」除名，2人動向備受矚目。

黨內人士分析，陳怡君過去就曾擔任英系大老黃承國的助理，在黃擔任台北市黨部主委時，也是他的執行長，一直以來都和英系走得很近，也許全代會後會詢問陳怡君是否要回英系；不過陳怡君要選的是中評委，對於中常委席次影響有限。

黨內人士說，其實陳怡君比較像是附加在正國會下的人，不算是內部成員，會加入正國會是因為當年在立法院前院長游錫堃辦公室擔任過秘書，算是子弟兵，2018年在正國會挹注資源下當選。

至於會不會與其他派系合作？他認為不可能，除了英系外，其餘派系排他性太強，最有可能是在全代會結束後，如果陳亭妃與陳怡君都沒選上，就會上演團結戲碼含淚回正國會。

民進黨新潮流立委林俊憲、正國會立委陳亭妃都被視為2026台南市長熱門人選，派系較勁浮上檯面。賴清德上任後掌握核心權力，雖宣布退出新潮流，但仍控制派系人馬，親賴的林俊憲在台南市長選舉中最可能獲得賴系統支持，較為弱勢的陳亭妃為了爭取參選市長的門票，才不顧正國會分配，堅持參選中執委。

英系成員坦言，這些都是別人的家務事，在風口浪尖上要把誰找來對英系來說都不會加分，況且台南勢力複雜，有比較喜歡林俊憲的、也有比較喜歡陳亭妃的，但這些票源全都是賴清德的，所以不可能會加入英系。

英系大老黃承國說，陳亭妃不可能加入英系，而陳怡君因為過去擔任過助理、也在游錫堃辦公室做過秘書，2邊都算要好，但是否加入英系也非現階段之事，一切順其自然。

「目前沒任何想法，被除名後還是很受傷」陳怡君表示，現在就是等到7月21日全代會結束後再說，自己和陳亭妃都是游錫堃帶入正國會的，最後被除名也沒有要加入其他派系運作的想法，也使不上力，不是說想做什麼就能做麼。

陳怡君提到當初台北市長選舉，明知道陳時中態勢明朗，但仍協助林佳龍舉辦座談會，盡全力拱他，如今只是參選中評委挺民主價值，到底何錯之有？雖然正國會中有人惡言相向，但也有多夥伴私下聲援。