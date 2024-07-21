目標2026年台南市長 遭正國會除名、陳亭妃搶攻中常委

民進黨全代會今天登場，將改選黨內權力核心，其中，檯面上有意爭取下屆台南市長選舉的新系立委林俊憲、立委陳亭妃及湧言會立委王定宇均參選中常委；原隸屬正國會派系的陳亭妃，因未配合派系運作遭正國會除名，但外界認為，陳亭妃早已鎖定人馬，且基層實力深厚，選上中常委的機會還是很高。

民進黨此次中執委改選共有39位登記，將先選出30名中執委後，再選出10席中常委，而正國會原預計推出6人參選中執委，但陳亭妃自帶人馬登記參選，外界雖認為恐有分票危機，但陳亭妃基層實力深厚，且也不靠派系資源，此屆要選上中常委的機會不低。

黨內人士分析，陳亭妃曾任3屆南市議員，更有16年立委資歷，地方基層實力深厚，隸屬正國會派系時，也不仰賴派系資源，反而是提供派系資源的大腕要角，因此即便被正國會除名，陳亭妃掌握的人馬早已鎖定，相信對中常委選情並不影響，搶攻下屆台南市長黨內初選意味更是濃厚。

外界認為，依目前情勢來看，新系推選2席應由林俊憲、林宜瑾拿下，陳亭妃也拿下1席，湧言會則由立委王定宇連任，台南6席立委將有4席成為中常委，加上黨主席賴清德也是台南出身，黨內權力核心中常委勢必被「台南幫」掌握。

外界解讀，此舉為徹底鞏固賴清德「本命區」，且面對下屆台南市長人選，黨內初選應是跑不掉了，但要如何才能展現初選機制的公平性、初選全民調的樣態形式如何操作，都是目前檯面上有意角逐下屆台南市長之位人選，最應關注的關鍵。

兼任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文表示，全代會選舉是全國性的票很難掌握，陳亭妃有她長期在政壇的實力，她要參選也有她的考量；但若是著眼下屆市長選舉，民進黨初選還有一段時間，現在就進入準大選階段，其實是很內耗的。

近期已有不少人接到陳亭妃陣營電話，爭取在民進黨台南市長初選時支持陳亭妃，許多人驚訝「以前沒有這麼早」，但面對林俊憲勤跑舊縣區，彌補以往比較不熟的區域，知名度增加不少，黨內人士分析，陳亭妃志在2026年台南市長，面對賴清德嫡系林俊憲，即使被正國會除名也要參選中常委，就是擔心下屆台南市長選舉居於劣勢，不利黨內出線。