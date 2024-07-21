【專家之眼】川普中彈卻傷拜登 台灣經驗值得參考

此次的槍擊案已使川普成為悲劇英雄，影響甚鉅，這豈不好似陳水扁2004年的兩顆子彈所產生的效果？再以李登輝1996年掀起兩岸波瀾的演出，確實也已達到目的，況且國民黨2015年換柱的經驗，民主黨也值得參考。

簡言之，子彈是打中川普，卻打傷拜登。自槍擊案之後，川普與共和黨的聲勢大漲，拜登反而被媒體冷落。綜觀美國總統被刺的案例，共有林肯與甘迺迪等四位總統被槍殺，另外還有1981年雷根總統被槍擊，但仍日後仍康復視事，並在1984年高票連任，可見槍擊案所可能造成的影響。這與陳水扁的槍擊案如出一轍，子彈打中阿扁，但打傷連戰。

由於拜登在位有實權，首先就逃避不了槍擊案的責任，再加上確診，退選的機率大增。因在選舉中居於劣勢，要如何轉圜，才是當前民主黨的最重要考量。在沒有立即有效的方法情況下，就剩下打中國威脅牌來外銷轉內銷，但其中最有效的伎倆，可能就與台灣脫不了關係。

日前拜登還簽署解決西藏與中國爭議的法案，並稱美方從未採取「西藏自古就是中國一部分」的立場，而大陸與西藏的爭端必須依照國際法，通過不設前提的對話來和平解決。這不就是以西藏地位未定論來與台灣地位未定論相互呼應？而所謂「不設前提」不就是影射對92共識的否定？美方先以此來試探北京的底線，以便得寸進尺？

無獨有偶，依照美方近來所炒作的聯合國2758決議案，有意凸顯台灣的地位未定論及其自主性，因而最速效提升台灣國際地位的方法，必以升格「美國在台協會」(AIT) 的地位為主要手段。至今AIT屬於美國國務院，國務卿即可決定其人選，但若比照一般大使館，則美國駐外大使還需要由美國參議院通過才能任命。如今美方雖已派出谷立言為台北辦事處處長，但若拜登要下猛藥，當可在這部分出手，提升AIT為準大使館，或名稱不變，以維持一中政策。在川普遭槍擊後，拜登的聲勢愈低，打台灣牌的可能性就會愈高。美方甚至還可與歐盟聯手。因歐洲議會外交委員會早在2021年就已通過，要將其駐台的「歐洲經貿辦事處」（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan）。

拜登此一結合西藏、歐盟、2758與台灣的技倆，必定引發北京強烈的反應，而川普也難以反對，因為美國民眾普遍對於大陸的印象不佳，尤其國會支持台灣的力道甚強。在11月投票之前，這是否是民主黨的救命仙丹？另外，目前支持與反對川普的民眾已經在聚集並醞釀實力，若雙方短兵博奕出軌，而形成美國的內捲與內亂而無暇他顧，這是否將提供北京對台灣出手的大好機會？而有鑑於國民黨換柱的悲劇，美方自然也會有所體會。總之，美國未來的走向，台灣的經驗確實值得參考。