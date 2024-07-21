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民進黨全代會派系頻搶票 桃園防「脫隊」力保2席

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
海基會前董事長鄭文燦涉貪收押後，民進黨各派系頻到桃園拉票，爭取全代會中執委席次。本報資料照片
海基會前董事長鄭文燦涉貪收押後，民進黨各派系頻到桃園拉票，爭取全代會中執委席次。本報資料照片

民進黨今天舉行全國黨代表大會，將改選2年一任的中執委與中評委，各派系積極拉票。桃園過去8年在前市長鄭文燦當「桶箍」統籌協調下，地方勢力關係和睦且自稱「桃園隊」，逐漸在綠營形成新勢力，但2022市長與2024立委選舉失利，加上鄭文燦涉貪收押禁見，各派系都在搶票，影響力是否能延續存在變數。

中執委席次關乎中常委推選與進入選舉對策委員會資格，不僅牽動2026地方首長選舉，基層也擔心少了「桶箍」，議員黨內初選競爭會更加激烈，也憂心沒有強而有力母雞帶頭會影響選情；民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，鄭文燦的案子由司法調查中，不用泛政治化，距離2026年還有很長時間，現在談選舉還太早，基層也不用太擔心，「小雞總會長大」。

桃園今年有3人參加中執委選舉，分別是桃園市議員陳睿生、呂林小鳳和桃園藥師公會理事長鄭志宏；勢力分布方面，陳睿生是代表正國會出戰，傳桃園也有其他議員向正國會靠攏。呂林和鄭則屬「桃園隊」，傳地方已經開會討論，互相講好票投何人，確保2席都能上。

綠營地方人士指出，桃園有21名全國黨代表，23名黨籍市議員，加上市黨部主委，在中執委選舉共有45票。中執委通常17、18票就能當選，光以票數來看，「桃園隊」2席全上不是難事，但現有除了正國會插旗，民主活水、湧言會等派系挖角，再加上各代表也有個人利益與人情考量，可能會有變數。

綠營基層指出，民進黨在過去2次選舉失利後，鄭文燦的影響力不如以往，地方黨部改選就曾出現異音，黨部主委原有多人競爭，登記截止前一刻才協調到同額競選。此次全代會選舉前夕，「桃園隊」雖講好票要投誰，但不計名投票是否真能票票入匭很難說，鄭文燦官司纏身無法幫忙固票，基層難免動搖考慮「脫隊」。

綠營一名幹部不諱言鄭文燦收押後有接到正國會跟湧言會的拉票挖角電話，對方不斷用「你投出去的票不一定有用」、「票可能白白浪費」等語勸說，強調「選對人」很重要；另一名幹部則說，除了正國會和湧言會，民主活水在桃園也是動作頻頻，近日全國黨代表和議員都有民主活水的人登門拜訪，「桃園隊」2席若能全上，可能也是險勝。

2024立委選舉 桃園 鄭文燦

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