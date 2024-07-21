民眾黨擴展南部版圖 5歲黨慶移師高雄

民眾黨為強化南部經營，八月三日登場的五周年黨慶，將首度跨越濁水溪以南、移師高雄展覽館舉行，期盼藉由大型活動移師南台灣，除增加黨員支持者安定感，也外擴爭取潛在支持者。民眾黨雲林縣黨部及立委張啟楷聯合服務處昨天成立，黨主席柯文哲到場揭牌強調，這代表民眾黨向基層扎根與服務的決心。

濁水溪以南向來是民眾黨經營較弱的一環，也是民眾黨積極想要擴展政治勢力的地方。今年總統與立委選舉，民眾黨在台中地區開出不錯的成績，因此希望政治版圖能繼續往南擴展。

長期研究台灣政治的日本學者小笠原欣幸日前在「東洋經濟」提出觀點，點名柯文哲在二○二六年九合一地方大選可以參選台中市長，避免政黨泡沫化。柯文哲回應說，如果真的要戰略考量，應該選台南、高雄，「怎麼會是台中？」