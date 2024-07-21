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藍黨魁之爭 黨內人士：朱立倫、盧秀燕合作關係好

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨主席明年改選，現任黨主席朱立倫（右）與最強人選、台中市長盧秀燕（左）的決定及互動將是焦點。本報資料照片
國民黨主席明年改選，現任黨主席朱立倫（右）與最強人選、台中市長盧秀燕（左）的決定及互動將是焦點。本報資料照片

國民黨魁之戰哨聲響起？現任黨主席朱立倫是否競選連任至今未鬆口，台中市長盧秀燕近來走來台中拜會藍營大老諸侯，被認為是最強人選。不具名藍委表示，盧秀燕若投入黨魁選舉，幾乎一定贏；另有熟悉朱立倫、盧秀燕的黨內人士表示，朱盧關係之好超過外界所能想像，盧唯一的一次接任黨職，是在朱二○一五任黨主席時，黨魁之爭朱盧的互動與決定將是焦點。

不具名國民黨立委說，若盧秀燕出來選，贏面很大，他判斷「應該就是盧秀燕」。雖然盧秀燕檯面下動作多，很多人也認為盧一定會選，但盧仍有在試水溫的味道。

這名藍委說，盧秀燕參戰二○二八年總統大選的態勢非常清楚，要選就一定要自己掌兵符，只是盧若明年出來選黨魁，會遇到一大問題，盧一定會考慮到二○二六年縣市首長及地方議員、村里長選舉，選舉結果倘表現不佳，盧等於要第一線承受責難，這會是兩難。二○二六年選的好沒有問題，但選不好的話，盧說不定要提前下台，要選總統會很尷尬。

另一位同時熟悉朱立倫、盧秀燕的黨內人士表示，朱立倫、盧秀燕幾乎為同一世代，兩人之間比較像合作關係，這與朱立倫和新北市長侯友宜的「長官下屬關係」，或前主席吳敦義、立法院長韓國瑜的關係又不同。

該人士透露，盧秀燕和朱立倫關係之好超過外界想像，盧唯一一次接任黨副秘書長，是在二○一五年朱任主席時。他認為盧秀燕不會選黨主席，盧如果要選總統就是直攻，朱也知道自己不可能再選總統，二人搭配反而較好。

他說，二○二六年選舉可能會有格局改變，國民黨失去的可能會多過拿回的，會使盧秀燕直接受傷，且選舉要「糧草」，朱立倫募款能力強過盧。況且一旦競爭，必帶來分裂，朱盧又何必撕破臉？

侯友宜 吳敦義 朱立倫 盧秀燕 韓國瑜

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