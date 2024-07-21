新聞眼／全代會今登場 賴清德黨內團結打折扣

民進黨今年全代會標語為「守護台灣、民主團結」，但甫卸任二個月的前總統蔡英文，決定缺席年度黨內盛事，當中雖有不想讓外界認為仍指點江山的顧慮，不過黨內重要人物一字排開卻獨漏蔡英文，賴清德主訴求的團結，還是因此打了折扣。

蔡英文並非傳統綠營街頭路線出身，早年剛接任黨主席時，更被稱作「全民進黨內最不像民進黨的黨主席」，此脈絡下，蔡英文對黨內派系事務一來並非局內人，二來興趣也不高。在總統任期將屆滿之際，蔡總統未來會不會在黨務上消失，成了關注焦點。

五月底的全國黨代表改選是第一次風向球，當時蔡英文就未現身投票，如今再缺席全代會，態勢已逐漸明朗，蔡英文卸任後不再涉足黨務，至於國政方面，可能還得再觀察。

蔡英文淡出黨務後，受到直接衝擊的當屬黨內英系。早在去年，賴清德就任黨主席後的首場全代會，一股衝著英系而來的「改革」就風雨欲來，會中通過的強化版黨內排黑條款，被認為是衝著英系中常委黃承國而來；全代會當天，黃承國更是提早離場，留給外界想像空間。

去年全代會，蔡英文仍在總統任期內都尚且如此，到了今年全代會，親賴系統對非賴系的壓迫感更強了，根據各派系估票結果，今天改選後中常會，親賴系席次將一舉過半。英系力守基本盤之餘，在少了蔡英文庇蔭後，派系未來要長期發展，也勢必得找出下一位新共主。

蔡英文全面放手黨務後，確立了賴清德時代全面到來，全代會後黨內已暫無掣肘賴系力量。強勢領導固然能有效統合黨機器前進方向，卻也相當程度壓制了黨內不同意見表達，過去民進黨標榜對內能「百花齊放」，未來會不會變成「乾燥花」或「空包彈」，進而影響到政黨健康發展，早晚會給出答案。