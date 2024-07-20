王必勝未接任 部桃院長懸缺兩年…新人選力拚7月底前出爐

民眾黨立委陳昭姿質疑，衛福部部立桃園醫院院長懸缺超過24個月，到底誰出線？希望透過公平、公正、公開遴選制度及程序，不應該因人設事。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，目前人選等待衛福部長邱泰源拍板，希望盡量能在7月底前出爐。

外界盛傳，今年5月20日後，衛福部前次長王必勝可能接任衛福部桃園醫院院長，月薪至少60萬元。但王必勝並未接任部桃院長，而是轉戰開發金，目前部立桃園醫院院長仍由陳日昌代理，他已代理超過24個月，超過代理期限兩年。

林慶豐表示，部桃是部立醫院龍頭，量能具一定規模，必須要謹慎評估人選，大概兩周前啟動評選，將採兩階段，第一階段是委員遴選，目前已經完成第一階段，人選已經上呈給衛福部長，等待邱泰源最後決定，結果近期即將出爐，希望在月底以前公布。

據了解，總統大選後到5月20日新舊內閣交接前，人事凍結，因此部立桃園醫院院長遲遲未有接任人選。

衛福部醫福會副執行長楊南屏日前指出，部桃前院長徐永年於兩年前屆齡退休，當時為新冠疫情期間，陳日昌是數個集中檢疫所的指揮官，考量熟悉防疫，先由當時是副院長的暫時代理院長。後來因醫院評鑑，部桃拚升格醫學中心，避免陣前換將，持續由陳日昌代理至今。