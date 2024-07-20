快訊

輕颱凱米估周二上午發海警…未來恐出現雙颱效應？氣象署這樣說

中和火鍋店「吃到多顆老鼠屎」店家稱是木耳屑…民眾掛急診 新北衛局要查

閩南語更名「台灣台語」 洪孟楷：民進黨意識形態治國

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

教育部日前公告，將把「閩南語」語言能力認證考試，更名為「台灣台語」語言能力認證。國民黨立委洪孟楷今日表示，民進黨政治意識形態治國，名稱改變而本質未變，是在同溫層取暖而已，民進黨放著正事不做，對國人關心的民生議題視而不見嗎？

對閩南語更名為台灣台語一事，洪孟楷說，民進黨政治意識形態治國，是讓國人最沒有辦法接受的事，尤其在名稱上面動手腳，但本質上絲毫沒有改變，這種自嗨式的阿Q勝利法是在同溫層取暖而已。

洪孟楷表示，前總統陳水扁在後期執政時，也對國營事業做名稱變動，以為這樣就能夠更擁抱意識形態的獨派立場，說穿了這根本只是自我感覺良好而已。

洪孟楷批，放著正事不做，卻持續在名稱上做文章，難道國人關心的民生、能源、經濟等相關議題都視而不見嗎？奉勸民進黨政府放棄這種政治意識形態治國，好好了解國人需要什麼，這才是政府現在應要展現出來的態度。

意識 民進黨 洪孟楷

延伸閱讀

影／「新住民權益保障法」卡關 洪孟楷籲民進黨向民眾黨道歉

藍新北市長熱門人選再同台 劉和然頻讚黨內潛在對手

表態參選新北...蘇巧慧「跨區」考察淡海 洪孟楷喊稀客

周思齊曬黃國昌合照遭出征 洪孟楷：勿在台灣內部找敵人

相關新聞

2026選台中市長？柯文哲親回應點名台南、高雄 綠議員：一語驚醒「這人」

日本政治學者小笠原欣幸建議柯文哲2026可以參選台中市長，柯文哲今天在雲林受訪時回覆，若戰略考量應選擇台南或高雄，對此民...

鬥完英系鬥蘇系？傳葉菊蘭掌圓山大飯店 她批賴總統「把國家當養老院」

傳現年75歲的「民進黨國母」葉菊蘭將接任圓山大飯店董事長，國民黨立委王鴻薇今日表示，賴清德總統鬥完英系鬥蘇系，派系大將瑟...

閩南語更名「台灣台語」 洪孟楷：民進黨意識形態治國

教育部日前公告，將把「閩南語」語言能力認證考試，更名為「台灣台語」語言能力認證。國民黨立委洪孟楷今日表示，民進黨政治意識...

影／盧秀燕訪美行李開箱 曝「小被被」獨特用途：不是拿來蓋的

台中市長盧秀燕22日深夜搭機赴美西地區，展開10天訪問行程。盧秀燕今天釋出行李開箱影片，出國必備品除了正式外套、小熨斗、...

蔡英文不去民進黨全代會 保外就醫中的陳水扁確定參加

民進黨全代會明天登場，前總統蔡英文決定不出席，另一位前總統陳水扁，則確定參加。

影／綠批沒收罷免案 謝國樑：投票花3千萬大家再好好想一想

罷免謝國樑案目前基隆市選委會正在進行二階連署書查對工作，但選委會給民政處的公文估算表，有疑義的查詢單郵寄費用就是估2萬5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。