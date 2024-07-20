閩南語更名「台灣台語」 洪孟楷：民進黨意識形態治國

教育部日前公告，將把「閩南語」語言能力認證考試，更名為「台灣台語」語言能力認證。國民黨立委洪孟楷今日表示，民進黨政治意識形態治國，名稱改變而本質未變，是在同溫層取暖而已，民進黨放著正事不做，對國人關心的民生議題視而不見嗎？

對閩南語更名為台灣台語一事，洪孟楷說，民進黨政治意識形態治國，是讓國人最沒有辦法接受的事，尤其在名稱上面動手腳，但本質上絲毫沒有改變，這種自嗨式的阿Q勝利法是在同溫層取暖而已。

洪孟楷表示，前總統陳水扁在後期執政時，也對國營事業做名稱變動，以為這樣就能夠更擁抱意識形態的獨派立場，說穿了這根本只是自我感覺良好而已。

洪孟楷批，放著正事不做，卻持續在名稱上做文章，難道國人關心的民生、能源、經濟等相關議題都視而不見嗎？奉勸民進黨政府放棄這種政治意識形態治國，好好了解國人需要什麼，這才是政府現在應要展現出來的態度。