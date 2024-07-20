公費醫療個案傳被迫強行續命 監委擬調查

監委田秋堇今天表示，部分公費醫療安置個案因無法自主表達意志，未能安寧善終，恐面臨被迫強行續命的痛苦處境，亦衍生全民健保給付無效醫療疑慮，她將申請自動調查。

田秋堇今天透過新聞稿表示，監察院接獲民眾陳情，指出各縣市社政單位以公費安置於醫療院所慢性呼吸照護病房（RCW）內的病人，許多依賴呼吸器，部分已意識不清，有些甚至長期無家屬探視。因病人無法自主表達其意志，不但被迫以現代醫療強行續命，未能安寧善終，亦衍生全民健保給付無效醫療疑慮，對此陳情甚表重視，已申請立案調查。

田秋堇指出，台灣自民國89年立法通過「安寧緩和醫療條例」，賦予民眾得預立意願書，主張若於生命末期時可選擇安寧緩和醫療或做維生醫療抉擇，若末期病人未簽署安寧緩和醫療意願書，且意識昏迷或無法清楚表達意願時，由其最近親屬出具同意書代替；無最近親屬者，應經安寧緩和醫療照會後，依末期病人最大利益出具醫囑代替，以確保已施行維生醫療之末期病人善終的權利。

田秋堇提到，立法院於民國104年通過「病人自主權利法」，民眾得預立醫療決定，事先立下書面意思表示，指明若處於特定臨床條件時，希望接受或拒絕維持生命治療、人工營養及流體餵養或其他與醫療照護、善終等相關意願決定。

田秋堇強調，民眾若處於特定臨床條件時，可以選擇拒絕心肺復甦術或維生醫療的權利，究相關主管機關對於公費安置個案，於安置之初有無依前開規定協助個案預立醫療指示，是否已研擬一套機制以確保這類安置病人保有善終之權利，而全民健保資源是否有效配置，這些疑義均需進一步深入了解釐清。