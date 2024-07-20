快訊

輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

8縣市大雨特報！雨彈炸到晚間 慎防雷擊、強陣風

終於等到運勢高峰！四生肖迎人生轉折 狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠批沒收罷免案 謝國樑：投票花3千萬大家再好好想一想

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天說，假如要進入投票，基隆市民要付出近3千萬的代價，大家可以再好好想一想。記者游明煌／攝影
謝國樑今天說，假如要進入投票，基隆市民要付出近3千萬的代價，大家可以再好好想一想。記者游明煌／攝影

罷免謝國樑案目前基隆市選委會正在進行二階連署書查對工作，但選委會給民政處的公文估算表，有疑義的查詢單郵寄費用就是估2萬5000分，綠議員批就是想沒收這場罷免。謝國樑今天說，假如要進入投票，基隆市民要付出近3千萬的代價，大家可以再好好想一想。

昨有民進黨議員在電視台節目上出示罷樑的經費估算表，有關有疑義的查詢單郵寄費用就是估2萬5000份，認為與外傳市選委會要寄出2萬份查詢單，不謀而合。拆樑團體批「先射箭，再畫靶」。基隆選委會昨澄清，只是粗估經費的概估，和查對作業不能混為一談，說要寄出2萬分查詢單完全是錯誤訊息。

市議員張之豪今天表示，昨天基隆市選委會嚴正聲明，表示要寄2萬分的查詢單是假消息，但不到一小時就有一分公文流出，是選委會給民政處的公文，估算表就寫明要寄送2.5萬分的查詢單，直接打臉選委會，還說和查對作業不相干。

張之豪說，基隆市政府這麼有幽默感，「叫喜劇演員要怎麼活啊」，現在基隆市政府就是要盡全力沒收這場罷免，謝市長躲得了三更，也躲不了五更。

謝國樑今天上午參加文化觀光局粉紅浪潮入港基隆記者會活動時，被問到有關罷免經費，他說，不管是什麼樣的錢，都是納稅人的錢，假如要進入所謂的投票，全體的基隆市民要付出近3千萬的代價，平均每人要多花約100元，這樣子是不是對市民的荷包好，他認為，大家可以再好好想一想。

基隆市選委會 罷免 謝國樑 連署書

延伸閱讀

影／微風接手東岸停車場未改善議員批缺失多 謝國樑回應了

燃油車行抗議 基市補助電動機車友善車行

燃油車行抗議 謝國樑：補助電動機車友善車行 明年上路

罷免謝國樑2.5萬份查對郵寄費 選委會：與查對作業不相干

相關新聞

蔡英文不去民進黨全代會 保外就醫中的陳水扁確定參加

民進黨全代會明天登場，前總統蔡英文決定不出席，另一位前總統陳水扁，則確定參加。

暫時處分仍可國情報告 黃國昌：賴清德別躲大法官背後

憲法法庭昨天裁准國會改革法案暫時處分，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，昨天的裁定推翻20年前大法官釋字585號，否認...

綠批沒收罷免案 謝國樑：投票花3千萬大家再好好想一想

罷免謝國樑案目前基隆市選委會正在進行二階連署書查對工作，但選委會給民政處的公文估算表，有疑義的查詢單郵寄費用就是估2萬5...

傳葉毓蘭掌圓山大飯店 王鴻薇：鬥完英系鬥蘇系

傳現年75歲的「民進黨國母」葉菊蘭將接任圓山大飯店董事長，國民黨立委王鴻薇今日表示，賴清德總統鬥完英系鬥蘇系，派系大將瑟...

影／盧秀燕訪美行李開箱 曝「小被被」獨特用途：不是拿來蓋的

台中市長盧秀燕22日深夜搭機赴美西地區，展開10天訪問行程。盧秀燕今天釋出行李開箱影片，出國必備品除了正式外套、小熨斗、...

賴一統綠營？／鄭文燦涉貪落馬派系爭相插旗桃園 全代會「北流」式微

民進黨全國黨代表大會明天將改選黨內權力核心，這是賴清德總統上任後首次的黨職改選，過去在桃園頗具實力、被稱作「新潮流大阿哥」的海基會前董事長鄭文燦，因涉貪遭收押後，「桃園隊」面臨危機，原想爭取一席中常委的夢碎，中執委更陷入「保二」警報，這也被視為新潮流「北流」勢力萎縮的縮影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。