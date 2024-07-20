綠批沒收罷免案 謝國樑：投票花3千萬大家再好好想一想

罷免謝國樑案目前基隆市選委會正在進行二階連署書查對工作，但選委會給民政處的公文估算表，有疑義的查詢單郵寄費用就是估2萬5000分，綠議員批就是想沒收這場罷免。謝國樑今天說，假如要進入投票，基隆市民要付出近3千萬的代價，大家可以再好好想一想。

昨有民進黨議員在電視台節目上出示罷樑的經費估算表，有關有疑義的查詢單郵寄費用就是估2萬5000份，認為與外傳市選委會要寄出2萬份查詢單，不謀而合。拆樑團體批「先射箭，再畫靶」。基隆選委會昨澄清，只是粗估經費的概估，和查對作業不能混為一談，說要寄出2萬分查詢單完全是錯誤訊息。

市議員張之豪今天表示，昨天基隆市選委會嚴正聲明，表示要寄2萬分的查詢單是假消息，但不到一小時就有一分公文流出，是選委會給民政處的公文，估算表就寫明要寄送2.5萬分的查詢單，直接打臉選委會，還說和查對作業不相干。

張之豪說，基隆市政府這麼有幽默感，「叫喜劇演員要怎麼活啊」，現在基隆市政府就是要盡全力沒收這場罷免，謝市長躲得了三更，也躲不了五更。

謝國樑今天上午參加文化觀光局粉紅浪潮入港基隆記者會活動時，被問到有關罷免經費，他說，不管是什麼樣的錢，都是納稅人的錢，假如要進入所謂的投票，全體的基隆市民要付出近3千萬的代價，平均每人要多花約100元，這樣子是不是對市民的荷包好，他認為，大家可以再好好想一想。