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民眾黨立委服務處、雲林縣黨部揭牌 柯文哲：象徵基層扎根的決心

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台灣民眾黨立委張啟楷（左六）雲林服務處暨民眾黨雲林縣黨部今揭牌。記者陳雅玲／攝影
台灣民眾黨立委張啟楷（左六）雲林服務處暨民眾黨雲林縣黨部今揭牌。記者陳雅玲／攝影

台灣民眾黨立委張啟楷雲林服務處暨民眾黨雲林縣黨部今揭牌，黨主席柯文哲偕同妻子陳佩琪出席，國民黨立委張嘉郡等人也到場祝賀，充分展現「藍白合」情誼，張啟楷說，未來會不斷解決地方民意與民生問題，提升雲林縣的福祉。

張啟楷雲林服務處揭牌，柯文哲、陳佩琪、台中市政府顧問蔡壁如、張嘉郡、雲林縣議員陳乙辰、斗六市長林聖爵等人都到場力挺，藍白合的交情展露無遺。

張啟楷在立法院提案調高公糧收購價格通過，柯文哲說，張啟楷過去是資深媒體人，雖然是第一次當立法委員，但他在立法院已經跑30年了，對立院大大小小的事情非常清楚，在雲林成立服務處，代表民眾黨向基層扎根的決心。

柯文哲也提到，公糧收購價格應該要制度化，例如每三年檢討一次，電價部分也應成立公正委員會評估，對政府、人民才是雙贏。

張嘉郡與張啟楷同在立院經濟委員會，她說，張啟楷在能源政策與電價議題上表現非常專業，此次在對雲林縣影響最大的公糧收購提案更是大力支持，他們因為民意結合奮鬥，建立革命情感，未來會不分黨派為雲林爭取更多建設。

張啟楷感謝各界的支持，他表示雲林服務處將成為雲林縣民的服務據點，希望鄉親有需要服務的地方能夠走進來，未來將不斷的努力解決地方民意與民生相關問題，提升雲林縣的整體福祉。

甫接任雲林縣黨部主委的林淑芬說，未來會努力擴展在雲林的基層組織，在地方建立多元完善的服務網，強化地方服務能力和影響力，更緊密與各界攜手合作，共同推動雲林縣的發展。

台灣民眾黨立委張啟楷（前排右二）雲林服務處暨民眾黨雲林縣黨部今揭牌，國民黨立委張嘉郡（左一）等人到場力挺。記者陳雅玲／攝影
台灣民眾黨立委張啟楷（前排右二）雲林服務處暨民眾黨雲林縣黨部今揭牌，國民黨立委張嘉郡（左一）等人到場力挺。記者陳雅玲／攝影
台灣民眾黨立委張啟楷（後排左六）雲林服務處暨民眾黨雲林縣黨部今揭牌。記者陳雅玲／攝影
台灣民眾黨立委張啟楷（後排左六）雲林服務處暨民眾黨雲林縣黨部今揭牌。記者陳雅玲／攝影

台灣民眾黨 張啟楷 柯文哲 雲林

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