暫時處分仍可國情報告 黃國昌：賴清德別躲大法官背後

憲法法庭昨天裁准國會改革法案暫時處分，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，昨天的裁定推翻20年前大法官釋字585號，否認立法院擁有調查權基本立場，令人遺憾。暫時處分期間總統是否赴立法院國情報告，黃國昌說，被凍結的只有修正條文，依照舊法，立法院仍可邀請總統國情報告，呼籲賴清德別躲在大法官背後，逃避選舉承諾。

黃國昌今天受訪表示，雖然對憲法法庭裁定遺憾，但也不意外，為配合民進黨政府四箭齊發，憲法法庭從一開始就踐踏法律程序，現在直接不演了，連民進黨發言人吳崢都能精準預告憲法法庭會在19日裁定，干預到這種程度，令人瞠目結舌，無法置信。依照憲法訴訟法，在裁判出爐前都應該保密，到底吳崢如何取得資訊，民進黨應出面說清楚。

黃國昌質疑，昨天裁定推翻20年前大法官釋字585號，否認立法院擁有調查權基本立場，此次憲法法庭的審判長大法官許宗力，就是20年前大法官釋字585號的少數派，現在主導憲法法庭，把少數說成多數的見解。

另一個令人驚訝的是，過去憲法法庭裁訂都會顯示主筆大法官姓名，這次裁定中沒顯示主筆大法官是誰，作法完全不一致，難道顯示主筆會令人尷尬嗎，提醒大法官，「手持天秤跟寶劍的正義女神為何蒙上雙眼？」

總統府日前表態，在憲法法庭裁判前，總統不會赴立法院進行國情報告。黃國昌表示，憲法法庭凍結的條文只有新修正的立法院職權行使法第15條之4，依據現行規定，立法院仍邀請總統國情報告，立委提出問題後經總統同意後，總統仍可補充陳述，現在就考驗賴清德要不要履行選舉的承諾，難不成賴清德要選擇躲在大法官背後，迴避對選民跳票的事實嗎？