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蔡英文明不出席民進黨全代會 反映「英下賴上」大環境

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文明天不出席民進黨全代會，反映「英下賴上」大環境。圖／聯合報系資料照片
蔡英文明天不出席民進黨全代會，反映「英下賴上」大環境。圖／聯合報系資料照片

民進黨全國黨代表大會明天登場，將改選黨內權力核心，黨內英系在前總統蔡英文卸任後還有多少影響力，成重要觀察指標，蔡英文辦公室已證實，蔡英文明天不會出席全代會。黨內人士表示，蔡英文固然不希望給外界卸任後還指點江山的觀感，但從英系勢力衰退、蔡英文也不出席全代會，在在反映出的是賴清德時代全面到來。

明天全代會重頭戲為改選中執委、中常委，與主管黨紀的中評委，根據黨章規定，蔡英文具有前黨主席身分，是當然黨代表，有投票權。不過，早在5月改選全國黨代表時，當時蔡英文就沒現身投票，如今全國黨代表大會，將再缺席。

黨內人士表示，蔡英文不出席全代會主要有兩大考量，首先是蔡英原本就對黨內派系文化不感興趣，卸任後更未尋求在黨內持續保有影響力；再者，全代會是訴諸全黨大團結的場合，在「賴系」清剿「英系」耳語不斷之際，蔡英文出席全代會，一舉一動勢必都會成為討論話題，恐模糊了會議重點，綜合考量下，不出席是最妥適作法。

不過，蔡英文雖然不出席，英系還剩下多少影響力，仍是本屆全代會各界觀察的重點。派系人士表示，過去英系有時還能奧援其他派系，在中常會保有2席中常委，目前為黃承國、蔡易餘，但從這回黨代表得票估算，力守2席中常委恐有挑戰。按照英系規畫，立委王世堅已在安全名單內，蘇治芬則是搶救中的第二席中常委。

中常委 投票 蔡英文

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