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賴清德月聲量68萬筆 關鍵在「清德宗」三字

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統過去一個月聲量高達68萬多筆，據數據網站統計，最主要的關鍵字為「清德宗」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統過去一個月聲量高達68萬多筆，據數據網站統計，最主要的關鍵字為「清德宗」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統過去一個月聲量高達68萬多筆，據數據網站統計，最主要的關鍵字為「清德宗」。而「清德宗」為國民黨立委徐巧芯在評論海基會前董事長鄭文燦涉貪案時，揶揄賴清德的詞彙，意外推高賴清德的聲量。

根據「網路溫度計DailyView」數據，賴清德過去一個月的網路共達68萬7015筆，正面評價占12％、中立評價占48％、負面評價為40％。最熱門關鍵字為「清德宗」，其餘包含「總統」、「賴缺德」、「賴皮德」、「台獨」也都是熱門關鍵字。

徐巧芯7月6日在臉書評論鄭文燦涉貪案時，以「清德宗」稱呼賴清德，表示「清德宗本來就不喜歡鄭文燦，也不想讓他當海基會董事長，原本屬意的是『台南幫』的吳豐山，後來被蔡英文攔胡，不得不用鄭文燦。如果報導的陰謀論為真，清德宗一上任就清肅前朝的行為未免也太狠毒了吧！」

徐巧芯在7月11日也以「清德宗下狠手？！凌遲大阿哥！鄭文燦的燦笑沒有了？？」為題目進行直播，無疑推廣「清德宗」一詞。而清德宗一詞指，清朝的光緒皇帝，其廟號為德宗，因此被徐巧芯拿來當成賴清德的戲稱。

徐巧芯 賴清德 鄭文燦

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