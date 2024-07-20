川普演講兩度提及台灣 國民黨：顯見台灣在美大選的重要性

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨代表團赴美國參加共和黨代表大會，國民黨副祕書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤、青年代表康晉瑜、羅雍勝出席，團員與美國參眾議員、前政府官員、智庫之互動、政策經驗累積、外交對話，皆實際且收穫滿滿。圖／國民黨提供
國民黨代表團赴美國參加共和黨代表大會，國民黨副祕書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤、青年代表康晉瑜、羅雍勝出席，團員與美國參眾議員、前政府官員、智庫之互動、政策經驗累積、外交對話，皆實際且收穫滿滿。圖／國民黨提供

台灣時間昨（19）日，國民黨代表團赴美國共和黨代表大會的行程進入最後一天，共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）在黨代表大會壓軸登場，並發表演說。國民黨表示，川普在演講中兩度提及台灣，顯見台灣議題在美國大選中的重要性。

美國共和黨代表大會由川普壓軸登場，總計發表約1.5小時的演說，內容除提及槍擊經歷、國際衝突、公平選舉、非法移民、人民就業和失業狀況、以及能源政策方向等，並兩度提及台灣議題。大會結尾，更有象徵美國國旗的藍、白、紅氣球從天而降，現場氣氛再次沸騰，國民黨代表團四天議程全程見證。

有關能源議題，國民黨提及川普的態度非常明顯，美國的能源必須獨立自主，並承諾重返執政後能靠外銷能源致富，川普提到發展AI產業尤其需要大量能源，且至少是美國現能源需求的兩倍。國民黨強調，這提供台灣反思自身能源政策以及AI產業發展的方向，唯有充足的能源供應才能厚實台灣高科技產業的發展基礎，而維持高科技產業的競爭力才能讓台灣有更多籌碼，「大國如美國都擔憂，何況能源嚴重倚賴進口的台灣？」

國民黨指出，川普向群眾保證會建立完善的投票制度，其中強調要有身分驗證，以確保選舉公正進行。國內近日針對選罷法的討論聚焦如何確認為「本人連署」，與美國選舉之議題焦點不謀而合，顯見就算對先進民主國家如美國，如何改革選舉體制、進一步深化民主發展，都是最重要的議題。

國民黨表示，川普在演講中兩度提及台灣，顯見台灣議題在美國大選中的重要性。川普於演講中憂心表示，愈來愈多衝突陰影將籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲，全球也正處於第三次世界大戰邊緣，也提到國家要有足夠的戰力，才能阻止戰爭發生。國民黨認為，中華民國要有自立自強的能力，主張透過自主防衛（defense），以及持續對話（dialogue）降低戰爭風險，以黨主席朱立倫持續提倡的「2D 戰略」來維護區域和平、維持國家安全。

國民黨表示，這次黨代表大會，國民黨代表團江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤、青年代表康晉瑜、羅雍勝出席，團員與美國參眾議員、前政府官員、智庫之互動、政策經驗累積、外交對話，皆實際且收穫滿滿。本次除了解共和黨未來的政策走向，也深刻感受該黨歷經川普槍擊、副總統提名後空前的團結氣勢。國民黨長期與美國兩大主要政黨互動密切，8月預計將派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態，期待深化長期以來扎實的台美關係。

國民黨 川普 美國大選

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