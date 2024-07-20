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賴走強勢領導風格 新潮流3常委「南流」全拿

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
新潮流3席常委不再分北中南，南流全拿看賴清德強勢領導。圖／聯合報系資料照片
新潮流3席常委不再分北中南，南流全拿看賴清德強勢領導。圖／聯合報系資料照片

民進黨全代會明天登場，將進行賴清德總統執政後首度中央黨職改選。黨內人士推估，這次中常會改組態勢，親賴系統將有望取得過半席次；從新潮流預計推出的三席中常委林俊憲林宜瑾邱志偉來看，三人皆屬新潮流中的「南流」，和賴清德更親近，也象徵賴清德未來兩年對黨內，走強勢領導風格。

民進黨派系人士指出，新潮流作為黨內最大派系，已開枝散葉，大致以區域分為北、中、南流，新系近年在民進黨中常會穩定握有三席中常委，依往例北、中、南流各有一席常委，作為派系內部平衡，例如在本屆中常會，北流代表為許淑華、中流陳世凱、南流林俊憲。

派系人士表示，這次中常會改選，新系內一度傳出將推舉北流戴瑋姍、中流黃守達、南流林俊憲角逐中常委，但最後派系決議結果，是由林俊憲、林宜瑾、邱志偉上陣，這三人皆屬南流系統，林俊憲、林宜瑾更被視為賴清德嫡系子弟兵，未來在黨中央勢必扮演「禁衛軍」角色。

此外，這次全代會和中常會同時改選的，還有執掌黨內紀律的中評會。

有派系人士透露，林宜瑾已擔任兩任兩屆中評委，賴清德原本屬意讓林宜瑾角逐中評會主席，在黨內所有重要位置都放上自己人，但算票結果擔心在其他派系合縱連橫下，恐出現票數不足情況，擔任連三屆陽春中評委意義不大，最終新系決議改讓林爭取中常委。

黨內人士表示，賴清德在公共議題上，諸如能源議題等，或許走的是接納不同意見，促進社會討論路線；但在黨權方面，強勢領導、貫徹個人意志，是可以預期的未來走向。

中常委 戴瑋姍 新潮流 林俊憲 林宜瑾 許淑華 賴清德 邱志偉 陳世凱

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