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進中執會？王世堅、陳亭妃當黨內「烏鴉」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
立委王世堅（右）有望前進民進黨中執會，與主席賴清德（左）未來互動受矚目。本報資料照片
立委王世堅（右）有望前進民進黨中執會，與主席賴清德（左）未來互動受矚目。本報資料照片

民進黨全國黨代表大會明天登場，這次全代會將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中執委、中常委改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過半席次，非親賴系雖然居少數，但上陣人選不乏「重砲手」，例如英系代表王世堅、台南立委陳亭妃等人，未來賴清德主持中執會，「黨內烏鴉」的異議仍具相當力道。

民進黨每周三固定召開中常會，遇修改組織章程或重大決議時，則擴大召開中執會。本屆改選已在日前投票選出三○九席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的三○八席當然黨代表，這六一七票將在全代會時改選中執委、中評委。

按照規定，全國黨代表選出卅席中執委後，再從這卅席中執委選出十席中常委。黨權力核心中常委，每周列席民進黨中常會，掌握提案權，更能直接與黨主席賴清德對話，向來是各派系兵家必爭。

前總統蔡英文執政時期，英系握有黨務優勢。派系人士表示，賴清德上任後，英系還剩下多少影響力，是本屆重點觀察指標。過去英系在中常會有二席中常委，有時還能奧援其他派系，但從這回黨代表得票估算，力守二席中常委恐有挑戰。按照英系規畫，立委蘇治芬是搶救中的第二席中常委，王世堅則在安全名單內。

陳亭妃有望前進民進黨中執會。本報資料照片
陳亭妃有望前進民進黨中執會。本報資料照片

派系人士指出，全代會另一個觀察點是陷入分裂危機的正國會，正國會目前掌握二席中常委，陳亭妃遭除名後，仍自立門戶力拚中常委，結果如何黨內高度關注；若陳亭妃未成功爭取到中常委，未來就只能以中執委身分，參加中執會。

黨內人士表示，民進黨重大議案，諸如縣市長提名辦法，都是在擴大舉行的中執會討論後通過，親賴派就算成功阻擋陳亭妃前進中常會，仍難擋陳亭妃依舊會是中執委，遑論英系重砲手王世堅更是高機率當選中常委。未來賴主席縱有過半「信賴」夥伴加持，擺平黨內異議，挑戰仍不小。

中常委 民進黨 陳亭妃

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