菲律賓、越南延伸大陸礁層界限 外交部：無法接受

菲律賓、越南近期分別向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）提交南海大陸礁層主張，引起周邊各國抗議，也引起我國學者關注，外交部今晚表示，無法接受菲律賓和越南片面向聯合國提交擴大南海大陸礁層界限的主張。外交部強調，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及相關海域享有國際法及海洋法上不容置疑的權利。

外交部指出，菲律賓於今年6月15日向聯合國大陸礁層界限委員會提交南海「西巴拉旺海域」大陸礁層延伸案權利文件，主張超過200海里但不逾350海里的大陸礁層外部界限；隨後越南也在7月17日向聯合國大陸礁層界限委員會提交越南在南海中央海域的大陸礁層延伸案，要求將大陸礁層外部界限從200海里延伸至350海里。

外交部表示，對前述菲律賓及越南片面向聯合國提交擴大南海大陸礁層界限的主張及作法，我方無法接受，菲、越兩國的作法已侵犯我國在南海的領土主權與國際法及海洋法上的權利。外交部重申，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上不容置疑的權利。

外交部強調，蔡英文前總統於2016年7月19日提出「四點原則」及「五項做法」，主張「擱置爭議、共同開發」，中華民國願在平等協商的基礎上，與國際社會共同處理南海議題，共同維護及促進南海區域和平與穩定。