快訊

外資狂賣1665億元免驚！台積電法說會後 8家外資火速調升最新目標價

「漫長的一晚」CrowdStrike執行長道歉了 認更新出包釀微軟大當機

卸任台大校長後新工作 管中閔自爆任這基金會董事：足以思古之幽情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲律賓、越南延伸大陸礁層界限 外交部：無法接受

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
菲律賓、越南近期分別向聯合國大陸礁層界限委員會提交南海大陸礁層主張，我外交部表示無法接受。 圖／聯合報系資料照片
菲律賓、越南近期分別向聯合國大陸礁層界限委員會提交南海大陸礁層主張，我外交部表示無法接受。 圖／聯合報系資料照片

菲律賓越南近期分別向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）提交南海大陸礁層主張，引起周邊各國抗議，也引起我國學者關注，外交部今晚表示，無法接受菲律賓和越南片面向聯合國提交擴大南海大陸礁層界限的主張。外交部強調，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及相關海域享有國際法及海洋法上不容置疑的權利。

外交部指出，菲律賓於今年6月15日向聯合國大陸礁層界限委員會提交南海「西巴拉旺海域」大陸礁層延伸案權利文件，主張超過200海里但不逾350海里的大陸礁層外部界限；隨後越南也在7月17日向聯合國大陸礁層界限委員會提交越南在南海中央海域的大陸礁層延伸案，要求將大陸礁層外部界限從200海里延伸至350海里。

外交部表示，對前述菲律賓及越南片面向聯合國提交擴大南海大陸礁層界限的主張及作法，我方無法接受，菲、越兩國的作法已侵犯我國在南海的領土主權與國際法及海洋法上的權利。外交部重申，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上不容置疑的權利。

外交部強調，蔡英文前總統於2016年7月19日提出「四點原則」及「五項做法」，主張「擱置爭議、共同開發」，中華民國願在平等協商的基礎上，與國際社會共同處理南海議題，共同維護及促進南海區域和平與穩定。

CLCS 南海 南海大陸礁層 外交部 大陸礁層界限 聯合國 菲律賓 越南

延伸閱讀

日本與台灣海上演練 陸外交部：已向日方「嚴正交涉」

80位陸公民被菲律賓扣押 陸使館促：依法公正穩妥處置

南海對峙怎應對？ 陸專家籲向菲律賓下最後通牒：不配合直接處理

相關新聞

新潮流3席常委不再分北中南 南流全拿看賴清德強勢領導

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中常會改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過半席次；...

王世堅、陳亭妃進綠中執會 非賴系大砲扮黨內烏鴉

民進黨全國黨代表大會21日將改選黨內權力核心。黨內人士表示，這次中執委、中常委改組態勢，親賴系統以新潮流為骨幹，將取得過...

不義遺址保存專法拍板 藍委：好壞歷史都要保存

行政院會昨拍板「不義遺址保存條例」草案，明定應豎立歷史標誌、數位虛擬重建等多元模式，若破壞公有不義遺址，最重可處5年徒刑...

菲律賓、越南延伸大陸礁層界限 外交部：無法接受

菲律賓、越南近期分別向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）提交南海大陸礁層主張，引起周邊各國抗議，也引起我國學者關注，外...

楊文科遭起訴 黃國昌籲給新竹縣民與竹北市民交代

新竹縣長楊文科等公務員被控涉護航豐邑機構遭起訴，台灣民眾黨立委黃國昌今天受訪說，任何形式的貪污圖利，在台灣社會沒有辦法被...

賴政府卡韓民主基金會人事布局 韓國瑜9月將攤牌

民主基金會大戰進入第二回合！立法院8月可能舉行臨時會處理考試院人事同意權案。立法院長韓國瑜釋出善意不卡關國家通訊傳播委員會（NCC）委員、考試院人事案，但賴政府並未「有來有往」，仍然卡住韓國瑜在民主基金會的人事布局，韓國瑜已接任董事長，執行長難產迄今，韓忍無可忍，9月將掀桌攤牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。