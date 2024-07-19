人權會論壇探討死刑 陳菊：廢死不是放棄追求正義

國家人權委員會主委、監察院長陳菊今天表示，人權會推動的廢死，不是放棄正義的追求，政府應藉由修復式正義，建立以被害人家屬為核心的配套措施，並回應與彌補被害人家屬、加害人的終生責任追究。

國家人權委員會今天與歐洲經貿辦事處（EuropeanEconomic and Trade Office）共同舉辦「2024年台灣死刑制度與人權保障論壇」，人權會發布新聞稿轉述過程。

陳菊在論壇指出，人權會推動廢死，不是放棄正義的追求，人權會主張以「修復式正義」的價值和整套制度規劃，作為廢除死刑最重要的因應措施；政府應藉修復式正義，建立以被害人家屬為核心的配套措施，包含回應與彌補被害人家屬、加害人的終生責任追究，例如勞役、矯正教育。

與談人之一的台北市議員苗博雅表示，死刑並非解決問題的方式，真正的重點在於如何處理重大犯罪，並且給予受害者更多補償；廢死與否在台灣是高度政治化的議題，如果大法官判決認定死刑違憲，或部分違憲，政府必須要準備，有責任提出來接下來的方向，減少人民產生的不安感、避免立場激化。

陳菊也說，借鏡歐洲國家廢除死刑經驗，希望讓支持廢除死刑的聲音在社會被充分瞭解，打開台灣社會理性對話的空間；台灣非聯合國會員國，不論哪一政黨執政，都致力將聯合國9大人權公約陸續國內法化，各級法院判決也多引用及參採相關國際人權規範，而廢除死刑即是人權思潮和國際人權標準則中，台灣社會必須面對的議題。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）致詞表示，死刑剝奪人人免於酷刑的權利，沒有證據支持死刑可以嚇阻犯罪，歐盟2003年全面禁止執行死刑，治安沒有變差。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）分享，1981年法國總統宣布廢除死刑的演說中提到「任何法律制度都難以避免誤判」，20年以來，已經有超過50個國家通過廢除死刑法案。

這是人權會第1次公開辦理討論死刑制度的論壇，邀請東吳大學法律學研究所兼任教授李念祖、中央研究院法律學研究所研究員黃丞儀、台北市議員苗博雅、德國籍譯者張君德、台灣外國記者會（TFCC）副會長戴達衛（David Demes）、抱抱心身醫學診所院長陳冠宇、台灣獄政工作權益促進會常務監事林文蔚及台灣開放式對話網絡創辦人郝柏偉等專家學者。