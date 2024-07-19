美日韓參謀總長重申台海和平 外交部：共促區域穩定
美日韓參謀總長會議18日發布會後聯合聲明，重申台海和平穩定不可或缺。外交部對此表示，感謝美日韓等理念相近國家對台海和平的重視，台灣將與理念相近國家促進區域穩定。
日本放送協會（NHK）報導，美日韓參謀總長會議18日在東京舉行，會後發布聯合聲明，重申維護台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，並敦促和平解決兩岸問題。
對此，外交部今天發布新聞稿指出表示歡迎與肯定，並感謝美日韓等理念相近國家對台海和平的重視。
此外，該聲明還關切中國在南海非法主張海洋權益及採取攻擊行為，造成區域緊張情勢持續升溫，美日韓三國將堅定遵守「聯合國海洋法公約」，反對任何企圖以武力片面改變現狀的舉措。
外交部指出，台灣作為印太區域負責任的成員，將捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值，並與美國、日本及其他理念相近國家合作，維護以規則為基礎的國際秩序，促進台海與印太區域的和平、穩定與繁榮。
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