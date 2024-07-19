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國會改革法案暫時處分裁准 總統府發聲了

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國會改革法案多數暫停適用 國民黨：休會如何造成立即性傷害？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請國會改革法暫時處分，憲法法庭今幾乎都裁准。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請國會改革法暫時處分，憲法法庭今幾乎都裁准。圖／聯合報系資料照片

有關憲法法庭針對國會改革修正法案做出暫時處分的判決，國民黨今天表示遺憾，也無法理解憲法法庭做出此決定的依據為何？暫時處分的「必要性」、「急迫性」為何？而立法院職權行使法修正案是針對國會行使職權時的規範，目前為立院休會期間，國會改革修正法案對人民權益或社會公益造成何種「立即性」的傷害？憲法法庭有責任做出更清楚的說明，讓人民信服。

回顧往例，國民黨指出，憲法法庭曾多次針對重大議題做出暫時處分不予通過的裁定，很遺憾這次國會改革法案暫時處分之結果，與過去處置態度有所不同，憲法法庭不應該只是做出裁決，應該明確說明國會改革法案與過去案例的不同為何？裁定的標準與理由為何？

國民黨也質疑，憲法法庭今日的判定節奏與結論，竟然與民進黨發言人吳崢的「神預測」有如此的吻合與巧合，憲法法庭的大法官理應為國家司法之基石，更是維護憲法尊嚴的最後一道防線，希望大法官不受政治左右，維持客觀獨立的司法精神，莫讓人民質疑司法不如民進黨發言人一張嘴。

國民黨強調，國會改革法案是補足立法院的調查權、完善民主國家監督機制，更是讓台灣民主向上提升的必要改革；企盼憲法法庭能秉持專業、中立的立場，對於國會改革法案釋憲案做出公正的判決。

吳崢 國會改革 國民黨 大法官 憲法法庭 民進黨 立法院職權行使法 釋憲

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