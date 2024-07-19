民進黨團、監察院：尊重憲法法庭對暫時處分裁定

四機關聲請國會改革法暫時處分，憲法法庭今天幾乎都裁准。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團尊重憲法法庭對暫時處分的裁定，從大法官的裁定內容可以初步判斷，藍白強推的國會擴權法案諸多爭議性條文，確實有違憲之虞。監察院僅表示，尊重憲法法庭對暫時處分的裁定。

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪，引發擴權爭議，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭10日就暫時處分部分行準備程序，經多日密集評議，今針對六大部分都裁准，僅修前的立職法第25條、第45條及第47條規定可以暫予適用。

吳思瑤表示，民進黨團現階段最重要的工作，是全力準備八月六日憲法法庭有關本案的言詞辯論，這是最重要的攻防，也是最終極的裁判，呼籲在野黨停止對大法官的詆毀，國家只有一部憲法，任何人都要尊重、服從憲法。