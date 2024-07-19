國會改革暫時處分多數裁准 黃國昌：遺憾尊重但不意外

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪，引發擴權爭議，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭對於大多數法條都裁准。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，憲法法庭裁定的結果，雖然遺憾，但也不令人意外。

黃國昌指出，從憲法法庭不惜從一開始就自我踐踏正當法律程序，一路急著配合「四箭齊發」的民進黨政府，到今早民進黨發言人已經預告憲法法庭將會作出暫時處分，其實也不令人意外。

黃國昌表示，無論從「受理與否」之基準，到「暫時處分」的要件，在這個由賴清德總統緊盯、民進黨政府抗拒的國會改革釋憲案中，憲法法庭大幅變更自己既往建立的審查基準。不該受理的聲請竟然受理，根本不符要件的暫時處分也准了，真的讓人無法理解。

黃國昌說，面對已經休會的國會，到底有什麼不可回復的損害？到底有什麼重大公益遭受侵害？又到底有什麼急迫必要性？即使在會期最後一天院會通過邀請總統進行國情報告，迄今為止都沒有時間表，成立的兩個調查小組亦無運作，調查委員會一提案則馬上被民進黨拉協商，根本還沒成立。

「做為法律人，我一定尊重憲法法庭的裁定」，黃國昌說，憲法法庭的決定必須接受輿論檢視，更必須接受台灣民主發展的歷史審判。對於關心國會改革釋憲案的朋友們，「我們毋須灰心，更不必失志，因為我們相信台灣的國會改革不能再裹足不前，就算前方荊棘遍佈，只要信念堅定，縱然全身扎滿銳刺，最終定能昂首闊步向前邁進。」